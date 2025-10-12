بحران کتاب در مدارس غیردولتی

در پی انتشار خبر‌هایی در فضای مجازی مبنی بر گلایه والدین از کمبود کتاب‌های درسی در برخی مدارس غیردولتی، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با رد این موضوع، تأکید کرد که «اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند».



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انتشار ویدئو‌هایی در فضای مجازی که در آن برخی والدین از کمبود کتاب‌های درسی در مدارس غیردولتی و ارائه فایل‌های آموزشی به‌جای کتاب گلایه کرده بودند، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره اظهار کرد: این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای است. اکنون کتاب در دسترس است و اگر دانش‌آموزی کتاب ندارد، می‌تواند مراجعه کند تا کتاب به او داده شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبود کتابی وجود ندارد افزود: اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: توزیع کتاب‌های درسی به‌موقع انجام شده است. دانش‌آموزی که ثبت‌نام کرده و مدرسه‌ای که مجوز دارد، مراحل ثبت سفارش کتابش به‌صورت خودکار انجام شده و کتاب تحویل داده شده است.

محمودزاده اظهار کرد: ممکن است مدیری در مدرسه‌ای کوتاهی کرده و به‌موقع برای دریافت کتاب اقدام نکرده باشد، اما این موضوع به معنای نبود کتاب درسی نیست.