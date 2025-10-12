En
بحران کتاب در مدارس غیردولتی

در پی انتشار خبر‌هایی در فضای مجازی مبنی بر گلایه والدین از کمبود کتاب‌های درسی در برخی مدارس غیردولتی، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با رد این موضوع، تأکید کرد که «اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند».
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۴
|
544 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انتشار ویدئو‌هایی در فضای مجازی که در آن برخی والدین از کمبود کتاب‌های درسی در مدارس غیردولتی و ارائه فایل‌های آموزشی به‌جای کتاب گلایه کرده بودند، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره اظهار کرد: این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای است. اکنون کتاب در دسترس است و اگر دانش‌آموزی کتاب ندارد، می‌تواند مراجعه کند تا کتاب به او داده شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبود کتابی وجود ندارد افزود: اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: توزیع کتاب‌های درسی به‌موقع انجام شده است. دانش‌آموزی که ثبت‌نام کرده و مدرسه‌ای که مجوز دارد، مراحل ثبت سفارش کتابش به‌صورت خودکار انجام شده و کتاب تحویل داده شده است.

محمودزاده اظهار کرد: ممکن است مدیری در مدرسه‌ای کوتاهی کرده و به‌موقع برای دریافت کتاب اقدام نکرده باشد، اما این موضوع به معنای نبود کتاب درسی نیست.

مدارس غیردولتی فایل های آموزشی کتاب درسی دانش آموز
