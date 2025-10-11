افشای رسانه آمریکایی از همکاری عربی-اسرائیلی در جنگ غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسناد آمریکایی نشان می‌دهد مقامات رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه در جریان درگیری‌های غرب آسیا، از جمله جنگ غزه دیدارها و دوره‌های آموزشی مختلفی با کمک فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا(سازمان تروریستی سنتکام) درباره تهدیدهای منطقه‌ای، ایران و تونل‌های زیرزمینی برگزار کرده‌اند.

روزنامه واشنگتن‌پست رپز شنبه و در گزارشی اختصاصی در این باره نوشت: «اسناد آمریکایی نشان می‌دهد که کشورهای عربی با وجود محکوم‌کردن جنگ در نوار غزه، بی‌سروصدا در حال گسترش همکاری‌های امنیتی با اسرائیل بوده‌اند. این روابط نظامی پس از حمله اسرائیل به قطر در ماه سپتامبر با بحران مواجه شد اما اکنون نقشی کلیدی در نظارت بر آتش‌بس انجام‌شده در غزه ایفا می‌کند.»

طبق این گزارش، در مدت سه سال گذشته، مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی و ۶ کشور عربی با تسهیل‌گری آمریکا برای سلسله جلسات برنامه‌ریزی در بحرین، مصر، اردن و قطر گرد همه آمدند.

در ادامه این مطلب با اشاره به سیگنال‌‎های کشورهای عربی برای همراهی با طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جهور آمریکا برای غزه که از روز جمعه طی توافق طرفین جنگ با مرحله اول آن اجرایی شده است، همچنین نقشی که این کشورها در تضمین آتش‌بس و برقراری ثبات در غزه خواهند داشت، مطرح شد: «قطر که پایتخت آن در ۹ سپتامبر توسط موشک‌های اسرائیلی برای ترور رهبران حماس هدف قرار گرفت، یکی از کشورهایی بود که در پشت پرده در حال تقویت روابط با ارتش اسرائیل بوده است».

اسناد یاد شده نشان می‌دهد که مقامات ارشد اسرائیلی و عربی در مه ۲۰۲۴ دیداری در پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر داشتند. سندی مربوط به برگزاری این جلسه که دو روز پیش از آن نوشته شده بود، نشان می‌دهد که هیات اسرائیلی قرار بود به دلیل جلوگیری از احتمال رویت شدن پرواز مستقیمی به این پایگاه داشته باشد و ورودی‌های غیرنظامی قطر را دور بزند.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که «تهدید ناشی از ایران» انگیزه این روابط نزدیک‌تر بوده است که با کمک سنتکام تشکیل شد و گسترش یافت. یکی از این اسناد ایران و نیروهای مقاومت را «محور شرارت» توصیف می‌کند و سند دیگری شامل نقشه‌ای از موشک‌هایی روی غزه و یمن را نشان می‌دهد که تحت کنترل متحدان ایران قرار داشته است.

پنج فایل پاورپوینت سنتکام که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران محقق به آن دست یافته و واشنتگن‌پست نیز آن را رویت کرده است، جزئیات ایجاد آنچه ارتش آمریکا آن را «ساختار امنیتی منطقه‌ای» توصیف می‌کند، نشان می‌دهد. این ساختار افزون بر اسرائیل و قطر شامل بحرین، مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.

در این اسناد به کویت و عمان نیز به عنوان «شرکای بالقوه» اشاره شده است که در جریان تمامی دیدارها قرار می‌گرفتند.



ساختمان هدف قرار گرفته در دوحه از سوی رژیم صهیونیستی با هدف ترور رهبران حماس، سپتامبر ۲۰۲۵

جلسات آموزشی برای پیشبرد عملیات‌های اطلاعاتی و خنثی کردن تهدید تونل‌ها

در این گزارش مطرح شده است: «فایل‌های پاورپوینت محرمانه اعلام شده بود و تنها در اختیار شرکای این ساختار و در برخی موارد در اختیار اتحاد "پنج چشم" متسکل از استرالیا، کانادا، نیوزلند، انگلیس و آمریکا قرار گرفته است. این اسناد بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، یعنی پیش و پس از درگرفتن جنگ غزه تنظیم شده‌اند.»

رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به جزئیات بیشتری درباره این دیدارها نوشت: «یکی از این دیدارها که در ژانویه ۲۰۲۵ در پایگاه فورت کمبل آمریکا در نزدیکی نشویل برگزار شد، شامل جلساتی بود که نظامیان آمریکایی به شرکایشان نحوزه شناسایی و خنثی‌کردن تهدیدهای ناشی از تونل‌های زیرزمینی را آموزش می‌دادند که یکی از ابزارهای اصلی حماس علیه ارتش اسرائیل در نوار غزه بود. سند دیگری نیز نشان می‌دهد که شرکای این ۶ کشور در یک دوره آموزشی درباره تخریب تونل‌های زیرزمینی شرکت کردند، اگرچه به نام این کشورها اشاره نشد.»

کارکنان سنتکام همچنین اداره جلسات برنامه‌ریزی به منظور اجرای عملیات‌های اطلاعاتی برای مقابله با روایت ایران را بر عهده داشتند که خود را حافظ منطقه‌ای فلسطینیان قلمداد می‌کند. همچنین طبق یکی از از اسناد سال ۲۰۲۵، در این جلسات به «اشاعه روایت اشتراکی شکوفایی و همکاری منطقه‌ای» نیز پرداخته شد.

در این اسناد با در نظر گرفتن حساسیت‌های سیاسی، اشاره شده است که این شراکت «ائتلاف جدیدی را شکل نمی‌دهد» و تمامی جلسات «به شکل محرمانه برگزار خواهد شد.»



نظامی صهیونیست در حال نمایش تونلی در غزه طی برنامه اعزام خبرنگاران خارجی همراه با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی

یک برنامه دفاع هوایی برای مقابله با توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران؛ محور اصلی ساختار امنیتی عربی-اسرائیلی

واشنگتن پست با اشاره به همکاری‌های نظامی عربی-اسرائیلی در چارچوب ساختار یادشده نوشت: «اسناد نشان می‌دهد که چگونه محور اصلی این ساختار که یک برنامه دفاع هوایی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی بوده است، در طی سه سال گذشته از یک فرضیه فراتر رفت و عملی شد. اسرائیل و کشورهای عربی در یک کنفرانس امنیتی در سال ۲۰۲۲ این طرح را در پیش گرفته و توافق کردند با برگزاری رزمایش‌های نظامی هماهنگ و کسب تجهیزات لازم آن را محقق کنند. طبق اسناد درزیافته، سنتکام تا سال ۲۰۲۴ موفق شد شرکای این ساختار را به سامانه‌های خود متصل سازد که آن‌ها را قادر می‌ساخت داده‌های راداری و حسگرها را در اختیار ارتش آمریکا قرار دهند و در عوض به داده‌های ترکیبی شرکا دسترسی داشته باشند. اگرچه این سامانه دفاعی هیچ اقدامی برای محافظت از قطر در برابر حمله اسائیل در ۹ سپتامبر به دوحه انجام نداد.

در یک سند توجیهی اشاره شده است که ۶ عضو از هفت عضو این ساختار امنیتی از طریق سامانه‌های وزارت جنگ آمریکا تصاویر هوایی جزئی از منطقه را دریافت می‌کردند و دو کشور نیز از طریق یک اسکادران نیروی هوایی آمریکا داده‌های راداری خود را به اشتراک می‌گذاشتند. این شرکا همچنین به یک سامانه پیام‌رسان امن آمریکایی ملحق شدند تا بتوانند با یک‌دیگر و با ارتش آمریکا ارتباط برقرار کنند.

این روزنامه در بخش دیگری با اشاره به نقش کلیدی عربستان سعودی در میان کشورهای عربی در این همکاری‌های امنیتی نوشت: «عربستان سعودی در این هماهنگی‌ها نقش فعالی داشته است و با شرکای اسرائیلی و عربی اطلاعاتی را درباره طیف گسترده‌ای از مسائل امنیتی به اشتراک گذاشته است.»

یک مقام سعودی و یک مقام اطلاعاتی آمریکایی در دیداری در سال ۲۰۲۵ یک «شرح کلی اطلاعاتی» درباره تحولات سیاسی در سوریه، از جمله نقش روسیه، ترکیه و نیروهای کرد این کشور را به شرکا ارائه کردند. در این جلسه همچنین به بحث تهدیدهای ناشی از حوثی‌های یمن(انصارالله) و فعالیت‌های داعش در عراق و سوریه پرداخته شد. برنامه‌ریزان نظامی سنتکام در حال کار بر روی ایجاد روابط نزدیک‌تر میان اسرائیل و کشورهای عربی در سال‌های پیش رو هستند.»