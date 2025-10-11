En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود اولین گروه از نیروهای آمریکایی به فلسطین اشغالی

اولین گروه از نیروهای آمریکایی برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در غزه و حمایت فنی و لجستیکی بدون ورود به غزه، وارد سرزمین های اشغالی شدند. قرار است بقیه این نیروها در روزهای آتی وارد سرزمین های اشغالی شوند تا تعداد آنها به ۲۰۰ نفر برسد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۴۰
| |
283 بازدید
ورود اولین گروه از نیروهای آمریکایی به فلسطین اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از العالم، تخستین گروه از این ۲۰۰ سرباز شروع به ورود به سرزمی‌های اشغالی کرده‌اند و تعداد بیشتری در آخر هفته برای راه‌اندازی مرکز هماهنگی جدید وارد خواهند شد. این سربازان عمدتاً برنامه‌ریزان نظامی و متخصصان در زمینه‌های لجستیک، امنیت و سایر حوزه‌های پشتیبانی هستند و قرار نیست آنها وارد غزه شوند.

هدف این مرکز ایجاد یک پایگاه برای کارشناسان نظامی، سیاسی و امدادی است تا هماهنگی همه چیز از کمک‌های بشردوستانه تا حمایت امنیتی و اجرای توافق آتش‌بس را تسهیل کند.

اجرای آتش بس در غزه فقط به نیروهای آمریکایی محدود نمی شود و قرار است نیروهایی از مصر، قطر، ترکیه و امارات به نیروهای چند ملیتی بپیوندند.

از سوی دیگر نیروهای آمریکایی شروع به ایجاد یک مرکز هماهنگی نظامی-مدنی در سرزمین‌های اشغالی کرده اند تا «امنیت و حمایت بشردوستانه را فراهم کند.»

ماموریت این مرکز ارائه کمک و نظارت بر اجرای طرح های پس از جنگ خواهد بود.

این مرکز شامل متخصصانی در زمینه حمل و نقل، مهندسی و امنیت لجستیکی خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این باره گفت که این توافق پابرجا خواهد ماند و دولت او برای اجرای آن و جلوگیری از بازگشت به جنگ تلاش خواهد کرد.

وی با اشاره به توافق درباره اجرای مراحل بعدی طرح غزه قول داد که برای ارتقای صلح در خاورمیانه به ویژه در غزه، تلاش کند.

منابع عبری نیز از آغاز انتقال اسرای فلسطینی از پنج زندان اسرائیلی به مراکزی که به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا تعیین شده بودند، خبر دادند.

یادآور می شود که گروه‌های مقاومت نیز قاطعانه قیمومیت خارجی را رد و تأکید کرده اند که اداره غزه موضوع داخلی فلسطینی است. آنها از مشارکت اعراب و جامعه بین‌المللی در بازسازی و توسعه غزه استقبال کرده و گفته اند که مذاکرات، طرح دشمن صهیونیستی برا کوچاندن مردم غزه را خنثی کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا اعزام نیرو اسرائیل آتش بس غزه حماس آزادی اسرا اسرای اسرائیلی خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال ایران و پاکستان از توقف نسل‌کشی در غزه
مقام حماس: موضوع خلع سلاح اصلا مطرح نیست
دستور آزادی اسرای فلسطینی صادر گردید
عکس: بازگشت به خانه
بیانیه ولایتی درباره صلح حقیقی در غزه
عکس: اولین نماز جمعه پس از برقراری آتش‌بس در غزه
اردوغان به غزه می‌رود
حماس: بهانه به دست دشمن نخواهیم داد
تصاویر هوایی از غزه پس از ۲ سال جنگ نسل‌کشی
اعتراف تل‌آویو به شکست در غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005axw
tabnak.ir/005axw