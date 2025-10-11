ورود اولین گروه از نیروهای آمریکایی به فلسطین اشغالی

اولین گروه از نیروهای آمریکایی برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در غزه و حمایت فنی و لجستیکی بدون ورود به غزه، وارد سرزمین های اشغالی شدند. قرار است بقیه این نیروها در روزهای آتی وارد سرزمین های اشغالی شوند تا تعداد آنها به ۲۰۰ نفر برسد.

به گزارش تابناک به نقل از العالم، تخستین گروه از این ۲۰۰ سرباز شروع به ورود به سرزمی‌های اشغالی کرده‌اند و تعداد بیشتری در آخر هفته برای راه‌اندازی مرکز هماهنگی جدید وارد خواهند شد. این سربازان عمدتاً برنامه‌ریزان نظامی و متخصصان در زمینه‌های لجستیک، امنیت و سایر حوزه‌های پشتیبانی هستند و قرار نیست آنها وارد غزه شوند.

هدف این مرکز ایجاد یک پایگاه برای کارشناسان نظامی، سیاسی و امدادی است تا هماهنگی همه چیز از کمک‌های بشردوستانه تا حمایت امنیتی و اجرای توافق آتش‌بس را تسهیل کند.

اجرای آتش بس در غزه فقط به نیروهای آمریکایی محدود نمی شود و قرار است نیروهایی از مصر، قطر، ترکیه و امارات به نیروهای چند ملیتی بپیوندند.

از سوی دیگر نیروهای آمریکایی شروع به ایجاد یک مرکز هماهنگی نظامی-مدنی در سرزمین‌های اشغالی کرده اند تا «امنیت و حمایت بشردوستانه را فراهم کند.»

ماموریت این مرکز ارائه کمک و نظارت بر اجرای طرح های پس از جنگ خواهد بود.

این مرکز شامل متخصصانی در زمینه حمل و نقل، مهندسی و امنیت لجستیکی خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این باره گفت که این توافق پابرجا خواهد ماند و دولت او برای اجرای آن و جلوگیری از بازگشت به جنگ تلاش خواهد کرد.

وی با اشاره به توافق درباره اجرای مراحل بعدی طرح غزه قول داد که برای ارتقای صلح در خاورمیانه به ویژه در غزه، تلاش کند.

منابع عبری نیز از آغاز انتقال اسرای فلسطینی از پنج زندان اسرائیلی به مراکزی که به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا تعیین شده بودند، خبر دادند.

یادآور می شود که گروه‌های مقاومت نیز قاطعانه قیمومیت خارجی را رد و تأکید کرده اند که اداره غزه موضوع داخلی فلسطینی است. آنها از مشارکت اعراب و جامعه بین‌المللی در بازسازی و توسعه غزه استقبال کرده و گفته اند که مذاکرات، طرح دشمن صهیونیستی برا کوچاندن مردم غزه را خنثی کرده است.