En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اردوغان به غزه می‌رود

رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی باید به سیاست‌های تهاجمی خود در منطقه پایان دهد، گفت که این رژیم باید پای امضای خود بایستد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۲۷
| |
675 بازدید
اردوغان به غزه می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه عصر شنبه طی سخنرانی در نشست مجمع مشورتی حزب عدالت و توسعه بیان کرد: «ما از صمیم قلب امیدواریم که توافق صلح غزه منجر به صلح، آرامش و امنیت پایدار در غزه و سایر سرزمین‌های فلسطینی شود.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: «اسرائیل باید پای امضای خود بایستد و به سیاست‌های تهاجمی خود که منطقه و امنیت شهروندانش را تهدید می‌کند، پایان دهد.»

اردوغان افزود: ««ما از هر پروژه‌ای که به‌طور دائم به قتل عام و نسل‌کشی که ۲ سال است در غزه رخ داده، پایان دهد تماما حمایت می‌کنیم.»

او با بیان اینکه احتمالا به زودی به غزه سفر کند، گفت: «پس از توافق آتش‌بس، نباید راه برگشتی وجود داشته باشد.»

رجب طیب اردوغان در این خصوص تصریح کرد: «اسرائیل باید به تعهداتی که امضا کرده، عمل کند و سیاست‌های تهاجمی خود را که نه تنها امنیت کل منطقه، بلکه امنیت شهروندان خود را نیز تهدید می‌کند، کاملا متوقف کند. نباید هیچ مانعی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه وجود داشته باشد. همچنین، راه‌حل ۲ دولتی، کلید صلح پایدار در منطقه ما است.»

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به مسائل اقتصادی کشور خود گفت: «ذخایر بانک مرکزی ما با ۱۸۳ میلیارد دلار روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. آنها برای افراد فاسدی که در شهرداری‌ها سقوط کرده‌اند کار می‌کنند، با این حال، ما برای ۸۶ میلیون نفر کار می‌کنیم.»

اردوغان تاکید کرد: «آنها به دنبال رفاه سیاسی خود هستند اما ما به دنبال آینده کشور هستیم.»

او با تاکید بر اینکه جنبش حماس با نشان دادن آمادگی خود برای یک توافق صلح‌آمیز، بصیرت خود را نشان داده، گفت: «برادران فلسطینی ما به‌ویژه حماس، موضع بسیار دوراندیشانه‌ای از خود نشان داده‌اند و آمادگی خود را برای صلح نشان داده‌اند. سایر کشورهای مسلمان منطقه نیز از این مذاکرات حمایت کرده‌اند. بنابراین، پس از ۲ سال ظلم، نسل‌کشی، ویرانی و ظلم، برای اولین بار لبخند بر چهره مردم غزه نمایان شده است.»

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: «ترکیه نیز در این مذاکرات شرکت کرده و در تمام این فرآیند درگیر کار دیپلماتیک بوده است. من از حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران کشورهای برادرمان، مصر و قطر، از روند مذاکرات قدردانی می‌کنم. ما صمیمانه امیدواریم که توافق حاصل شده منجر به صلح، آرامش و امنیت دائمی در غزه و سایر سرزمین‌های فلسطینی شود. من از همه رهبرانی که از این روند حمایت می‌کنند تشکر می‌کنم. من به افسران اطلاعاتی و دیپلمات‌هایمان که به وضوح موضع منصفانه، صادقانه و اصولی ترکیه را در مذاکرات ارائه کردند، تبریک می‌گویم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوغان رئیس جمهور ترکیه غزه آتش بس توافق اسرائیل خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال ایران و پاکستان از توقف نسل‌کشی در غزه
ورود اولین گروه از نیروهای آمریکایی به فلسطین اشغالی
بیانیه ولایتی درباره صلح حقیقی در غزه
عکس: بازگشت به خانه
عکس: اولین نماز جمعه پس از برقراری آتش‌بس در غزه
معاهده صلح اردن و اسرائیل با چالش جدی مواجه شده است/ ۸۵ درصد مردم اردن طرفدار حماس هستند
چرا ترکیه موفق به نفوذ در آسیای مرکزی شد و ایران نشد؟/ «تهدید اسلامی» مانع گسترش روابط شد!
شادی مردم غزه پس از امضای توافق آتش‌بس
ترامپ دوشنبه به اراضی اشغالی می‌رود
افشای جزئیات طرح ترامپ برای آتش‌بس در غزه
دستور آزادی اسرای فلسطینی صادر گردید
پاسخ پوتین به خبرنگار ترکیه‌ای: از ایران حمایت نمی‌کنید؟
عکس: شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
آیا می‌توان به نقل قول پوتین از اسرائیل اعتماد کرد؟
ترامپ: یکشنبه در خاورمیانه خواهم بود
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای صهیونیست
2 سال جنگ غزه با صهیونیست‌ها چه کرد؟
سفر اردوغان به قطر برای گفت‌وگو درباره آتش‌بس غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005axj
tabnak.ir/005axj