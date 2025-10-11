به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه عصر شنبه طی سخنرانی در نشست مجمع مشورتی حزب عدالت و توسعه بیان کرد: «ما از صمیم قلب امیدواریم که توافق صلح غزه منجر به صلح، آرامش و امنیت پایدار در غزه و سایر سرزمینهای فلسطینی شود.»
بنا بر این گزارش، رئیسجمهور ترکیه تاکید کرد: «اسرائیل باید پای امضای خود بایستد و به سیاستهای تهاجمی خود که منطقه و امنیت شهروندانش را تهدید میکند، پایان دهد.»
اردوغان افزود: ««ما از هر پروژهای که بهطور دائم به قتل عام و نسلکشی که ۲ سال است در غزه رخ داده، پایان دهد تماما حمایت میکنیم.»
او با بیان اینکه احتمالا به زودی به غزه سفر کند، گفت: «پس از توافق آتشبس، نباید راه برگشتی وجود داشته باشد.»
رجب طیب اردوغان در این خصوص تصریح کرد: «اسرائیل باید به تعهداتی که امضا کرده، عمل کند و سیاستهای تهاجمی خود را که نه تنها امنیت کل منطقه، بلکه امنیت شهروندان خود را نیز تهدید میکند، کاملا متوقف کند. نباید هیچ مانعی برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه وجود داشته باشد. همچنین، راهحل ۲ دولتی، کلید صلح پایدار در منطقه ما است.»
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به مسائل اقتصادی کشور خود گفت: «ذخایر بانک مرکزی ما با ۱۸۳ میلیارد دلار روند صعودی خود را ادامه میدهد. آنها برای افراد فاسدی که در شهرداریها سقوط کردهاند کار میکنند، با این حال، ما برای ۸۶ میلیون نفر کار میکنیم.»
اردوغان تاکید کرد: «آنها به دنبال رفاه سیاسی خود هستند اما ما به دنبال آینده کشور هستیم.»
او با تاکید بر اینکه جنبش حماس با نشان دادن آمادگی خود برای یک توافق صلحآمیز، بصیرت خود را نشان داده، گفت: «برادران فلسطینی ما بهویژه حماس، موضع بسیار دوراندیشانهای از خود نشان دادهاند و آمادگی خود را برای صلح نشان دادهاند. سایر کشورهای مسلمان منطقه نیز از این مذاکرات حمایت کردهاند. بنابراین، پس از ۲ سال ظلم، نسلکشی، ویرانی و ظلم، برای اولین بار لبخند بر چهره مردم غزه نمایان شده است.»
رئیسجمهور ترکیه افزود: «ترکیه نیز در این مذاکرات شرکت کرده و در تمام این فرآیند درگیر کار دیپلماتیک بوده است. من از حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و رهبران کشورهای برادرمان، مصر و قطر، از روند مذاکرات قدردانی میکنم. ما صمیمانه امیدواریم که توافق حاصل شده منجر به صلح، آرامش و امنیت دائمی در غزه و سایر سرزمینهای فلسطینی شود. من از همه رهبرانی که از این روند حمایت میکنند تشکر میکنم. من به افسران اطلاعاتی و دیپلماتهایمان که به وضوح موضع منصفانه، صادقانه و اصولی ترکیه را در مذاکرات ارائه کردند، تبریک میگویم.»