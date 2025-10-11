به گزارش تابناک به نقل از مهر، نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

پذیرفته‌شدگان لازم است با توجه به توضیحات زیر برای ثبت‌نام به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

الف) توضیحات برای اطلاع همه پذیرفته‌شدگان:

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه، ضرورت دارد از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) همزمان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://azmoon.org اعلام می‌شود.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

برای همه انتخاب رشته کنندگان، کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط، تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ تهیه و در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی برای بررسی و انجام روند پایش سلامت و به منظور الکترونیکی کردن ثبت و ورود داده‌های سلامت جسمانی، لازم است پس از دریافت فرم معاینات پزشکی در آدرس https://ch.saorg.ir/form و مراجعه به پزشک یا مراکز بهداشت و درمان محل زندگی خود، انجام آزمایشات پاراکلینیک، معاینات چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و پزشک عمومی پس از تکمیل و مهر و امضای فرم مربوطه به سامانه سجاد https://portal.saorg.ir/physicalhealth مراجعه و نسبت به ورود اطلاعات و بارگذاری آن فرم اقدام کنند.

تغییرات پس از اعلام نتایج اولیه مربوط به وضعیت متقاضیان، از قبیل اصلاح سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوی ارگان‌های ذیربط و…، در کارنامه و نتیجه نهایی ذینفعان اعمال شده است.

ب) توضیح درخصوص معرفی‌شدگان مرحله دوم برای رشته‌های بورسیه و شرایط خاص:

آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که برای آنان بجای کدرشته قبولی یا علاوه بر کدرشته قبولی اعلام شده، یکی از کدهای ۲ رقمی مندرج در جدول زیر اعلام شده، به منزله آن است که در ردیف معرفی‌شدگان یکی از کدرشته‌های مؤسسات ذیربط قرار گرفته‌اند و باید در صورت تمایل برای انجام مراحل پذیرش (مصاحبه، معاینه و…) طبق توضیحات زیر اقدام کنند:

این دسته از متقاضیان باید بر اساس برنامه زمانی که در اطلاعیه روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد، برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه کنند. عدم مراجعه برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های مذکور به منزله انصراف از پذیرش در رشته ذیربط تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است، آن دسته از متقاضیانی که دارای کدقبولی، علاوه بر کدقبولی ۲ رقمی هستند، می‌توانند در کدرشته قبولی اعلام شده ثبت‌نام کرده و به ادامه تحصیل بپردازند.

لازم به تأکید است، این متقاضیان در صورتی که در مراحل مصاحبه و گزینش این رشته‌ها (کدهای ۲ رقمی) شرکت کرده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در کدرشته اعلام شده قبلی (رشته‌ای با کد ۵ رقمی اعلام شده) لغو خواهد شد و باید در رشته قبولی جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل کنند.

پ) مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان:

هر یک از پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی (اعم از پذیرش با آزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) باید، مدارک زیر را برای ثبت‌نام در دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل دهند:

۱- سه قطعه عکس تمام‌رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری

۲- ارائه اصل شناسنامه

۳- ارائه اصل کارت ملی یا رسید ثبت‌نام کارت هوشمند ملی

۴- با توجه به اعلام «مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش»، امکان ارائه دو مدرک «تأییدیه تحصیلی» و «سوابق تحصیلی (سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه)» برای پذیرفته‌شدگان بصورت الکترونیکی در سامانه «تأییدیه تحصیلی» به آدرس https://emt.medu.ir فراهم است.

لذا به همه پذیرفته‌شدگان اعلام شده است تا بر اساس مراحل اجرایی ذیل اقدام لازم را به عمل آورند:

- پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص کردن نظام آموزشی، نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک فوق به دانشگاه محل پذیرش خود اقدام کنند؛ پس از کامل شدن فرایند درخواست، کد پیگیری جداگانه برای هر مدرک در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و با ارائه این کدها به دانشگاه محل پذیرش، مدارک درخواست شده از سامانه https://kemt.medu.ir توسط دانشگاه مذکور قابل دریافت است.

- فارغ‌التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود ندارند؛ اما فارغ‌التحصیلان خرداد سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصیلی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شده است، باید به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ‌التحصیلی خود مراجعه کنند تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تأیید، مدارک تحصیلی را جهت استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اسکن و در سامانه بارگذاری کند.

۵- دارندگان دیپلم شاخه نظری (نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک دیپلم، باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش‌دانشگاهی نیز اجرا کنند.

۶- پذیرفته‌شدگان نیمسال اول باید در زمان ثبت نام گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و پذیرفته شدگان نیمسال دوم به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را به دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه کنند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو می‌شود.

۷- پذیرفته‌شدگان دارای مدارک حوزوی باید موافقت‌نامه رسمی و بدون قید هر شرطی و اصل یا گواهی مدرک فارغ‌التحصیلی (تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) توسط مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان یا قم را ارائه کند. بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ به تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب حوزه علمیه که مدرک سطح یک دارند، صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی و مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی هستند.

۸- مدرک نظام وظیفه برای برادران مطابق با توضیحات مندرج در صفحات ۳۰ تا ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴.

نکات مهم:

اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر (ع) در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام نخواهد شد. برای انجام مراحل ثبت‌نام با پذیرفته‌شدگان توسط دانشگاه مذکور هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد.

اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

ظرفیت برخی کدرشته محل‌ها با توجه به اعلام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته و اصلاحیه‌های آن، افزایش یا کاهش یافته است که گزینش علمی نهایی براساس آخرین تغییر انجام شده است.

پذیرفته شدگان تمام دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیررایگان و همچنین پذیرفته شدگان تمام دوره‌های آموزش رایگان (شامل دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه و «دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی») رشته محل‌های پذیرش با آزمون سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را ندارند. این دسته از متقاضیان در صورت انصراف تا قبل از پایان زمان ثبت نامِ آزمون سراسری سال ۱۴۰۶، می‌توانند در آزمون سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام کنند.

هیچ درخواستی با عنوان اشتباه در انتخاب رشته یا تقاضای اولویت بعدی رشته انتخابی در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست. لذا از ارسال درخواست با این موضوع به سازمان سنجش خودداری کنند. اگر پذیرفته‌شدگان در این خصوص درخواستی دارند بعد از ثبت‌نام در محل قبولی، با موافقت مؤسسه‌های مبدأ و مقصد طبق قوانین آموزشی می‌توانند اقدام کنند.