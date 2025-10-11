به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بانک مرکزی برای اولین بار سال گذشته آمار تسهیلاتی که بانکها به کارمندانشان پرداخت کرده بودند را به تفکیک هر بانک منتشر کرد.
این تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی بانکها در سال ۱۴۰۲، ۹۱ هزار میلیارد تومان با کارمندانشان وام داده بودند.
البته همان زمان انتقاداتی مطرح شده بود که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار شبکه بانکی، در زمینه شفافسازی پرداخت تسهیلات به کارکنان خود غایب بوده و این موضوع ابهامات زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
این در حالی بود که رئیسکل بانک مرکزی محمدرضا فرزین قبل از آن و در سال دوم دولت شهید رئیسی گفته بود که «گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی هم منتشر خواهد شد.».
اما از زمان وعده رئیس بانک مرکزی ۲ سال میگذرد، اما تاکنون هیچ آماری از تسهیلات پرداختی بانک مرکزی به کارکنانش منتشر نشده است.
سال گذشته رسانهها از پرداخت وامهای بیش از یک میلیارد تومانی به کارکنان بانک مرکزی با دوره بازپرداخت طولانیمدت خبر داده بودند.
کارکنان بانکها و بانک مرکزی در حالی به راحتی وامهای بزرگ با دوره بازپرداخت طولانی مدت دریافت میکنند که شرایط دریافت تسهیلات برای اقشار معمول جامعه بسیار سخت و پیچیده است. این موضوع به شدت باعث نارضایتی و انتقاد عمومی شده است.
حتی وام ازدواج و فرزندآوری که طبق قانون و تأکیدات مکرر مقامات باید به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد عملاً با کارشکنی بانکها در اخذ ضامن و سختگیریهای بیمورد به یک مسیر پر از مانع و اتلاف وقت تبدیل شده است. موضوعی که نظارت بیشتر بانک مرکزی را طلب میکند.