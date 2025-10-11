نتایج کنکور دانشگاه آزاد اعلام شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0631\u0634\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f. \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.