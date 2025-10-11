در حالی که آتش بس در نوار غزه رسماً از پنجشنبه آغاز شده و البته صهیونیستها به نقض آن ادامه میدهند و به اشکال مختلف به ساکنان غزه حمله میکنند، شبکه الجزیره سندی به دست آورده که جزئیات مراحل اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه را شرح میدهد.
سازو کار تبادل اسرا در مرحله اول طرح ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس این سند، مراحل اجرای طرح ترامپ تصریح میکند که جنگ بعد از توافق اسرائیل و حماس ظرف 72 ساعت متوقف خواهد شد و بلافاصله بعد از خروج تدریجی ارتش اسرائیل از نوار غزه، حماس اطلاعات مربوط به اسرای اسرائیلی را ارائه خواهد کرد.
در طول این مدت یعنی 72 ساعت، حماس طبق طرح ترامپ همه اسرای زنده اسرائیلی را که در اختیار گروههای مختلف مقاومت در نوار غزه هستند، تحویل خواهد داد. حماس همچنین اجساد اسرای مرده اسرائیلی را تحویل میدهند.
در مقابل، اسرائیل همه اطلاعات مربوط به اسرای فلسطینی که در زندانهای آن هستند را ارائه خواهد کرد.
این طرح تاکید میکند که حماس موظف است فرایند تحویل اسرا را بدون هیچ گونه مراسم یا اقدام رسانهای انجام دهد و همه اسرای زنده را در هر ساعتی از یکشنبه تا دوشنبه، از ساعت 6 صبح تحویل دهد و تا حد امکان اجساد اسرای مرده هم تحویل داده شود.
در این سند، بر ارتباط با اتاق عملیات برای تعیین زمان تحویل اسرای اسرائیلی و هماهنگی و رسیدگی به هرگونه مشکل در طول فرایند تحویل تاکید شده است. علاوه بر آن، ساز و کاری برای تبادل اطلاعات در مورد اسرای اسرائیلی و فلسطینی از طریق میانجیها و صلیب سرخ ایجاد خواهد شد.
در مورد اسرای فلسطینی، این طرح تصریح میکند که یک هیئت مصری به همراه صلیب سرخ، از زندانهای عوفر و کتسیعوت بازدید خواهد کرد تا نام همه اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند را تایید کند.
مراحل و سازوکار ورود و توزیع کمکها به غزه
در مورد کمکهای بشردوستانهای که باید وارد نوار غزه شود هم، آژانسهای سازمان ملل و سایر سازمانها، این کمکها را دریافت و توزیع خواهند کرد و اجرای مفاد توافقنامه 19 ژانویه برای آتش بس در این زمینه آغاز میگردد.
بر اساس مراحل طرح مذکور، کمکها بلافاصله وارد غزه میشوند و حداقل 600 کامیون در روز، بعد از امضای توافقنامه وارد خواهند شد و تعداد کامیونهایی که به شکل هفتگی وارد غزه میشوند کمتر از 4200 کامیون نخواهد بود.
در جزئیات دیگر مربوط به کمکها، این طرح تصریح میکند که کامیونها شامل کمکها و کالاها برای بخش خصوصی و همچنین 50 کامیون حامل سوخت و گاز خواهند بود. گذرگاه رفح مطابق با توافق 19 ژانویه 2025 در هر دو جهت فعالیت خواهد کرد و اولویت با ورود مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در مرحله اولیه و همچنین همه اقلام مربوط به ساختن سرپناه خواهد بود.
علاوه بر آن، حرکت آزاد کامیونها از شمال و جنوب غزه از طریق خیابانهای الرشید و صلاح الدین تضمین خواهد شد.
در یک سطح دیگر، مراحل اجرای این طرح، ورود تجهیزات لازم برای آواربرداری را با وظایف مشخص و تعیین شده برای آنها تصریح میکند.
این طرح بر گسترش اردوگاهها در نوار غزه جهت اسکان آوارگان و تامین معیشت آنها و هماهنگی برای راه اندازی مجدد نیروگاه برق و ایجاد سازوکاری برای تامین سوخت آن تاکید دارد.
تعمیرات خطوط آب و فاضلاب و بازسازی بیمارستانها، نانواییها و جادهها نیز آغاز خواهد شد.