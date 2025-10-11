پاول دورف، بنیانگذار و مدیرعامل پیامرسان محبوب تلگرام، امروز در سالروز تولد ۴۱ سالگی خود، با انتشار پیامی در کانال تلگرامیاش، اعلام کرد که به دلیل نگرانیهای عمیق دربارهی آیندهی آزادیهای فردی و اینترنت، تمایلی به جشنگرفتن ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، دورف باور دارد که نسل کنونی، آخرین نسلی است که «طعم آزادی» را چشیده و در آستانهی ازدستدادن آن قرار دارد.
«میراثی که در حال نابودی است»
دورف در پیام خود، اینترنت را میراثی از نسلهای گذشته توصیف میکند که بر پایهی «تبادل آزاد اطلاعات» بنا شده بود؛ اما اکنون در حال تبدیلشدن به «ابزار نهایی کنترل» است. او با اشاره به اقدامات دولتها در سراسر جهان، تصویری تاریک از آینده را ترسیم میکند:
«کشورهایی که روزی آزاد بودند، در حال معرفی اقدامات دیستوپیایی (ویرانشهری) مانند شناسههای دیجیتال (در بریتانیا)، احراز هویت سنی آنلاین (در استرالیا) و پایش انبوه پیامهای خصوصی (در اتحادیهی اروپا) هستند.»
به گفتهی دورف، این روند تنها به نظارت ختم نمیشود و سرکوب آزادی بیان به شکلهای نگرانکنندهای در حال گسترش است:
«آلمان هر کسی را که جرئت انتقاد از مقامات در اینترنت را داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار میدهد. بریتانیا هزاران نفر را به خاطر توییتهایشان زندانی میکند و فرانسه رهبران شرکتهای فناوری را که از آزادی و حریم خصوصی دفاع میکنند، تحت تحقیقات جنایی قرار میدهد.»
بنیانگذار تلگرام معتقد است که نسل او با یک دروغ بزرگ فریب خورده است: «به ما این باور خورانده شده که بزرگترین مبارزهی نسل ما، نابودکردن تمام چیزهایی است که پدرانمان برای ما به جا گذاشتهاند: سنت، حریم خصوصی، حاکمیت ملی، بازار آزاد و آزادی بیان.»
او این مسیر را خیانت به میراث گذشتگان و قدمگذاشتن در جادهی خودتخریبی از نظر اخلاقی، فکری، اقتصادی و در نهایت بیولوژیکی میداند.
دورف پیام خود را با این جمله به پایان میرساند: «پس نه، امروز جشن نمیگیرم. زمان من رو به اتمام است. زمان ما رو به اتمام است.»
پاول دورف کیست؟
پاول والریویچ دورف متولد ۱۰ اکتبر ۱۹۸۴ در لنینگراد، اتحاد جماهیر شوروی سابق (سن پترزبورگ کنونی)، یک کارآفرین شناختهشده در حوزهی فناوری است. او پیش از تأسیس تلگرام، شبکهی اجتماعی محبوب ویکی (VK) را راهاندازی کرد که به «فیسبوک روسیه» شهرت یافت.
دورف به دلیل دفاع سرسختانه از حریم خصوصی، آزادی بیان و تمرکززدایی شهرت دارد و بارها در مقابل فشارهای مختلف ایستادگی کرد. همین ایستادگی در نهایت منجر به خروج او از روسیه و تمرکز کامل بر توسعهی تلگرام شد.