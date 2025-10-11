En
قطر به عنوان متحد آمریکا تاسیسات می‌سازد

وزیر جنگ آمریکا می‌گوید که ارتش این کشور به قطر به عنوان متحد واشنگتن در خاورمیانه، اجازه خواهد داد تا تاسیساتی را در پایگاه هوایی ایالت آیداهو احداث کند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از برنامه ارتش این کشور جهت احداث تاسیساتی در داخل پایگاه هوایی آیداهو برای قطر به منظور اسکان گروهی از جنگنده‌های اف-۱۵ و آموزش خلبانان قطری خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به گفته هگست که در جریان دیدارش با وزیر دفاع قطر این خبر را اعلام کرد، این تاسیسات در پایگاه هوایی «ماونتن هوم» با هدف بهبود آموزش‌های مشترک، افزایش قدرت انهدام و مشارکت‌پذیری نیروهای دو کشور ساخته خواهد شد.

مقامات پنتاگون می‌گویند که چنین تاسیساتی غیرمعمول نبوده و آمریکا پیش‌‍ از این برای سایر متحدانش نیز تاسیسات مشابهی تاسیس کرده و پایگاه هوایی آیداهو همین حالا نیز میزبان یک اسکادران از جنگنده‌های سنگاپوری است.

کشور کوچک اما نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس در تازه‌ترین توافق آتش‌بس در نوار غزه، نقشی مهم ایفا کرد. دوحه، پایتخت قطر ماه گذشته همزمان با حضور تعدادی از سران حماس در این شهر به منظور بحث و تبادل نظر درباره توافق آتش‌بس، هدف حمله غافلگیرکننده رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

پیش‌تر نیویورک‌تایمز نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی را امضا کرده که در آن نسبت به تضمین امنیت قطر در صورت حمله به این کشور متعهد شده است. به نوشته این رسانه، این فرمان ۲۹ سپتامبر به امضا رسیده است؛ یعنی سه هفته پس از حملات هوایی اسرائیل به محل اقامت مقامات حماس در دوحه که به خشم مقامات قطری و آمریکایی منجر شد و ابهاماتی را درباره قدرت ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای دوحه ایجاد کرد.

قطر همچنین میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن را ضمانت‌کننده اصلی امنیت خود می‌پندارد. این موضوع، حمله اخیر تل‌آویو به دوحه را برای مقامات قطری بیش از پیش غافلگیرکننده کرده است.

دوحه همچنین در جریان سفر ترامپ به قطر، یک هواپیمای لوکس ۴۰۰ میلیون دلاری به رئیس جمهور آمریکا اهدا کرد تا به عنوان هواپیمای «ایر فورس وان»(هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا) مورد استفاده قرار بگیرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
به مسئولین کشور اطلاع دهید پیگیر وصل کردن بندر دیر به قطر باشند، چرا همش پیگیر قرارداد دیگران هستید یه تکونی به خودشون بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
قطر پولش میدهد امریکا مدیریت می کند اسرائیل جهت زدن قطر استفاده می کند
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
