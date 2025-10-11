سرویس مخفی اطلاعات ایالات متحده آمریکا دهه هاست برای مقامات کلیدی دولت آمریکا و اماکن مهم این کشور از اسم رمز استفاده می کند.این اسامی باید غیرمبهم و روشن باشند و این امکان در مورد آن ها وجود داشته باشد که در بی سیم و تجهیزات رادیویی و صوتی بتوان آن ها را به راحتی و به صورتی قابل فهم تلفظ کرد. البته سال هاست که دیگر این نوع استفاده از اسم رمز بیشتر جنبه ای سمبلیک پیدا کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از استارز اینسایدر به تعدادی از این اسم رمز ها می پردازیم:



ترامپ: خرپول

ترامپ را خرپول نامیدند که باتوجه به ثروتش نام عجیبی نیست و ملانیا را الهه الهام و ایوانکا ترامپ را هم شگفتی می نامند.

مایک پنس: هوسیر

این کلمه برای نامیدن افرادی به کار می رود که اهل ایالت ایندیانای آمریکا هستند و همسر مایک پنس را هم مرغ مقلد نامیده اند.

اوباما: نافرمان و ضد سیستم

با توجه به تمام خصوصیات متفاوت اوباما با بقیه رییسان جمهور آمریکا به نظر این عنوان کاملا برازنده اوست. همسرش میشل اوباما را هم رنسانس نام گذاشتند.

جرج بوش پسر: بندباز و پیش قدم

برای همسرش لورا هم نام تمپو را انتخاب کردند نکته جالب در مورد انتخاب نام پیش قدم برای جرج دبلیو بوش پسر این است که او پا جای پدرش که او رییس جمهور بود گذاشت پس چرا نامش را پیش قدم گذاشتند؟ خدا داند.

بیل کلینتون : عقاب

جذابیت ظاهری بیل کلینتون را دلیل این نام گذاری دانسته اند و همسرش هیلاری کلینتون را هم همیشه بهار نامیده اند.

ریگان: شلاق چرمی

به نظر نام مناسبی برای فردی است که تصویر تمام عیاری از یک کابوی جمهوری خواه را ارایه می داد. همسرش نانسی ریگان را هم رنگین کمان نام داده بودند.

جیمی کارتر: خادم کلیسا



کارتر زمانی معلم مدرسه مذهبی بود بنابراین این عنوان کاملا مناسب او بود. همسرش را هم رقاص و نیلوفر آبی نام گذاری کرده بودند .

جان اف کندی : نیزه انداز



علاقه جان اف کندی به داستان شاه آرتور را دلیل این نام گذاری دانسته اند و همسرش ژاکلین را نیز بندکفش نامیدند.