En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

البته سال هاست که دیگر این نوع استفاده از اسم رمز بیشتر جنبه ای سمبلیک پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۲۱
| |
703 بازدید
|
۲

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

سرویس مخفی اطلاعات ایالات متحده آمریکا دهه هاست برای مقامات کلیدی دولت آمریکا و اماکن مهم این کشور از اسم رمز استفاده می کند.این اسامی باید غیرمبهم و روشن باشند و این امکان در مورد  آن ها وجود داشته باشد که در بی سیم و تجهیزات رادیویی و صوتی بتوان آن ها را به راحتی و به صورتی قابل فهم تلفظ کرد. البته سال هاست که دیگر این نوع استفاده از اسم رمز بیشتر جنبه ای سمبلیک پیدا کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از استارز اینسایدر  به تعدادی از این اسم رمز ها می پردازیم:


ترامپ: خرپول
ترامپ را خرپول نامیدند که باتوجه به ثروتش نام عجیبی نیست و ملانیا را الهه الهام و ایوانکا ترامپ را هم شگفتی می نامند.

مایک پنس: هوسیر

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

این کلمه برای نامیدن افرادی به کار می رود که اهل ایالت ایندیانای آمریکا هستند و همسر مایک پنس را هم مرغ مقلد نامیده اند.

اوباما: نافرمان و ضد سیستم

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

با توجه به تمام خصوصیات متفاوت اوباما با بقیه رییسان جمهور آمریکا به نظر این عنوان کاملا برازنده اوست. همسرش میشل اوباما را هم رنسانس نام گذاشتند.

جرج بوش پسر: بندباز و پیش قدم

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

برای همسرش لورا هم نام تمپو را انتخاب کردند نکته جالب در مورد  انتخاب نام پیش قدم برای جرج دبلیو بوش پسر این است که او پا جای پدرش که او رییس جمهور بود گذاشت پس چرا نامش را پیش قدم گذاشتند؟ خدا داند.

بیل کلینتون : عقاب

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

جذابیت ظاهری بیل کلینتون را دلیل این نام گذاری دانسته اند و همسرش هیلاری کلینتون را هم همیشه بهار نامیده اند.

ریگان: شلاق چرمی

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا

به نظر نام مناسبی برای فردی است که تصویر تمام عیاری از یک کابوی جمهوری خواه را ارایه می داد. همسرش نانسی ریگان را هم رنگین کمان نام داده بودند.

جیمی کارتر: خادم کلیسا

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا


کارتر زمانی معلم مدرسه مذهبی بود بنابراین این عنوان کاملا مناسب او بود. همسرش را هم رقاص و نیلوفر آبی نام گذاری کرده بودند .

جان اف کندی : نیزه انداز

اسم رمز‌های عجیب برای روسای جمهور آمریکا


علاقه جان اف کندی به داستان شاه آرتور را دلیل این نام گذاری دانسته اند و همسرش ژاکلین را نیز بندکفش نامیدند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ کارتر بوش کلینتون اوباما خبر فوری روسای جمهور آمریکا آمریکا نشان
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرهای غول‌پیکر «روسای جمهور آمریکا» که رها شده اند 
نامه‌ی کارتر که رهبری به آن ارجاع داد چه بود؟
این افراد به ضیافت مراسم تحلیف ترامپ نخواهند رفت
اوباما: ترامپ هرگز منصب خود را جدی نگرفت
احتمال رقابت دوباره ترامپ-کلینتون در انتخابات ۲۰۲۴؟
آیا سرنوشت «کارتر» در انتظار«ترامپ» است؟
کلینتون: باید با ایران گفتگو کنیم
هیلاری کلینتون: ترامپ خطری برای دموکراسی است
جیمی کارتر: مشکلات بسیاری با «ایران» داشتم
هدیه گرانبهای ترامپ به پوتین
هدیه گرانبهای ترامپ به پوتین
واکنش کلینتون به استعفای مایکل فلین
برژینسکی؛ مشاور امنیت، استراتژیست، نقاد قدرت و متخصص کمونیسم درگذشت
کلینتون: ترامپ در نهایت استیضاح می‌شود
ترامپ یک قانون دیگر اوباما را لغو کرد
انتقاد از برنامه‌های ترامپ و کلینتون در نماز جمعه
رقابت شانه به شانه کلینتون و ترامپ در روزهای آخر
موضع گیری دختر بوش علیه تصمیم ترامپ
توهین جنسی ترامپ به کلینتون
هشدار هیلاری کلینتون به اوباما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
3
1
پاسخ
همشون با هم ان شاءالله در جهنم رویت خواهند شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
دقیقا. یه عده جانی هستند و منفور ملت ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۹ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005aw1
tabnak.ir/005aw1