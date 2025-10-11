هشدار پلیس به مشاوران بابک زنجانی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: فرقی نمی‌کند چه فردی باشد؛ چه بابک زنجانی و چه هر شخص دیگری؛ همه باید قوانین، مقررات و ضوابط کشور را رعایت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت نظارت بر برخی فعالان اقتصادی از جمله بابک زنجانی اظهار کرد: هر فردی که در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری کشور فعالیت اقتصادی انجام دهد، قطعا مورد حمایت پلیس خواهد بود.

وی افزود: امروز ما نیاز داریم اقتصادی که دشمنان تلاش دارند آن را تضعیف کرده و کشور را به زانو درآورند، فعال و پررونق باشد.

سردار رحیمی تاکید کرد: حتی به برخی افرادی که از طرف آقای زنجانی به ما مراجعه کرده بودند نیز تأکید کرده‌ام که اگر فعالیت‌شان در چارچوب ضوابط باشد، مورد حمایت ما خواهند بود، اما اگر ذره‌ای از این مسیر عدول کنند، پلیس به‌عنوان متولی نظم و امنیت اقتصادی با آنان برخورد خواهد کرد.