شرط عجیب بخشش هوو

زن زندانی که به اتهام قتل هوویش به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با شرط اولیای دم مبنی بر آزاد کردن ۱۵ زن زندانی دیگر از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت.

دی سال ۱۳۸۵ بود که خبر قتل زنی جوان در خانه‌اش به پلیس یکی از شهر‌های استان فارس اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، خواهر مقتول که جسد را پیدا کرده بود، پریشان و وحشت زده گفت: چند روزی از خواهرم بی‌خبر بودم، از شوهرش هم خبری نبود، به همین خاطر به خانه‌اش رفتم، اما هر چه در زدم کسی باز نکرد، کفش‌های خواهرم پشت در بود و مطمئن بودم که او خانه است. چون کلید خانه‌اش را داشتم در را باز کردم و وارد شدم، اما با جسد خواهرم در اتاق روبه رو شدم. وسایل پذیرایی از میهمان هم روی میز بود. به دنبال این تماس تیم جنایی راهی خانه مورد نظر شدند.

بررسی کارشناسان نشان می‌داد زن جوان بر اثر خفگی به قتل رسیده است. در ادامه مشخص شد مقتول همسر دوم مردی بوده که به گفته همسایه‌ها آخرین بار او و هوویش وارد خانه مقتول شده بودند؛ بنابراین تحقیقات برای دستگیری زوج جوان آغاز شد تا اینکه یک ماه بعد هر دو نفر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر شدند.

زوج جوان در تحقیقات اولیه منکر جنایت بودند تا اینکه مینا چند روز پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت: «از آنجایی که بچه‌دار نمی‌شدم قبول کردم که همسرم دوباره ازدواج کند. اما بعد از ازدواج‌اش پشیمان شدم، چون تحمل دیدن هوویم را نداشتم. از شوهرم خواستم او را طلاق دهد وقتی راضی شد و موضوع را به زنش گفت، او مخالفت کرد. روز حادثه با شوهرم به خانه شهین رفتیم تا با او صحبت کنیم، اما دعوایمان شد و من او را خفه کردم.

انکار در دادگاه

گرچه مینا در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرده بود، اما در مراحل بعدی تحقیقات و زمانی که پای میز محاکمه قرار گرفت، منکر جنایت شد و گفت: «من قاتل نیستم شوهرم او را کشت، اما به من گفت تو قتل را گردن بگیر، چون تو یک زن هستی تو را قصاص نمی‌کنند و برایت رضایت می‌گیرم. من هم که کم سن و سال بودم باور کردم و قتل را گردن گرفتم، وگرنه شوهرم قاتل است.

دوبار ملاقات با چوبه دار

گرچه زن جوان چنین اظهاراتی داشت، اما شوهرش منکر قتل شد و بدین ترتیب قضات دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم، مینا را به قصاص و شوهرش را به ۵ سال حبس محکوم کردند. هرچند زن جوان همچنان منکر ارتکاب قتل بود، اما حکم تأیید شد و شوهرش نیز پس از ۵ سال از زندان آزاد شد و به مکان نامعلومی گریخت.

از سویی مینا دوبار پای چوبه دار رفت. بار اول اولیای دم برای اجرای حکم حضور پیدا نکردند و دومین بار نیز با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای محل جرم و خیرین، اولیای دم به او مهلت دادند.

شرطی برای بخشش

در حالی که ۱۹ سال از این ماجرا گذشته بود، سرانجام تلاش واحد صلح و سازش برای گرفتن رضایت نتیجه داد و اولیای دم در برابر خواسته صلح یاران برای رضایت شرطی تعیین کردند.

خانواده مقتول اظهار کردند برای اعلام رضایت به مینا او باید ۱۵ زن زندانی را آزاد کند. با پذیرش این شرط و با کمک نیکوکاران، هیأت صلح و سازش و چند تن از بازیگران سینما و تئاتر کشورمان، ۱۴ زن محکوم جرایم مالی و یک زن که به خاطر قتل شوهرش زندانی بود و اولیای دم شرط آزادی او را پرداخت دیه عنوان کرده بودند، آزاد کردند.

بدین ترتیب مینا نیز پس از ۱۹ سال حبس و دوبار ملاقات با چوبه دار از مرگ رهایی یافت و با توجه به اینکه زمان زیادی در زندان بود با رأی قضات آزاد شد و به زندگی برگشت.