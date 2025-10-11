En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرط عجیب بخشش هوو

زن زندانی که به اتهام قتل هوویش به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با شرط اولیای دم مبنی بر آزاد کردن ۱۵ زن زندانی دیگر از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۸۲
| |
662 بازدید
شرط عجیب بخشش هوو

دی سال ۱۳۸۵ بود که خبر قتل زنی جوان در خانه‌اش به پلیس یکی از شهر‌های استان فارس اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از  ایران، خواهر مقتول که جسد را پیدا کرده بود، پریشان و وحشت زده گفت: چند روزی از خواهرم بی‌خبر بودم، از شوهرش هم خبری نبود، به همین خاطر به خانه‌اش رفتم، اما هر چه در زدم کسی باز نکرد، کفش‌های خواهرم پشت در بود و مطمئن بودم که او خانه است. چون کلید خانه‌اش را داشتم در را باز کردم و وارد شدم، اما با جسد خواهرم در اتاق روبه رو شدم. وسایل پذیرایی از میهمان هم روی میز بود. به دنبال این تماس تیم جنایی راهی خانه مورد نظر شدند.

بررسی کارشناسان نشان می‌داد زن جوان بر اثر خفگی به قتل رسیده است. در ادامه مشخص شد مقتول همسر دوم مردی بوده که به گفته همسایه‌ها آخرین بار او و هوویش وارد خانه مقتول شده بودند؛ بنابراین تحقیقات برای دستگیری زوج جوان آغاز شد تا اینکه یک ماه بعد هر دو نفر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر شدند.

زوج جوان در تحقیقات اولیه منکر جنایت بودند تا اینکه مینا چند روز پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت: «از آنجایی که بچه‌دار نمی‌شدم قبول کردم که همسرم دوباره ازدواج کند. اما بعد از ازدواج‌اش پشیمان شدم، چون تحمل دیدن هوویم را نداشتم. از شوهرم خواستم او را طلاق دهد وقتی راضی شد و موضوع را به زنش گفت، او مخالفت کرد. روز حادثه با شوهرم به خانه شهین رفتیم تا با او صحبت کنیم، اما دعوایمان شد و من او را خفه کردم.

انکار در دادگاه

گرچه مینا در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرده بود، اما در مراحل بعدی تحقیقات و زمانی که پای میز محاکمه قرار گرفت، منکر جنایت شد و گفت: «من قاتل نیستم شوهرم او را کشت، اما به من گفت تو قتل را گردن بگیر، چون تو یک زن هستی تو را قصاص نمی‌کنند و برایت رضایت می‌گیرم. من هم که کم سن و سال بودم باور کردم و قتل را گردن گرفتم، وگرنه شوهرم قاتل است.

دوبار ملاقات با چوبه دار

گرچه زن جوان چنین اظهاراتی داشت، اما شوهرش منکر قتل شد و بدین ترتیب قضات دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم، مینا را به قصاص و شوهرش را به ۵ سال حبس محکوم کردند. هرچند زن جوان همچنان منکر ارتکاب قتل بود، اما حکم تأیید شد و شوهرش نیز پس از ۵ سال از زندان آزاد شد و به مکان نامعلومی گریخت.

از سویی مینا دوبار پای چوبه دار رفت. بار اول اولیای دم برای اجرای حکم حضور پیدا نکردند و دومین بار نیز با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای محل جرم و خیرین، اولیای دم به او مهلت دادند.

شرطی برای بخشش

در حالی که ۱۹ سال از این ماجرا گذشته بود، سرانجام تلاش واحد صلح و سازش برای گرفتن رضایت نتیجه داد و اولیای دم در برابر خواسته صلح یاران برای رضایت شرطی تعیین کردند.

خانواده مقتول اظهار کردند برای اعلام رضایت به مینا او باید ۱۵ زن زندانی را آزاد کند. با پذیرش این شرط و با کمک نیکوکاران، هیأت صلح و سازش و چند تن از بازیگران سینما و تئاتر کشورمان، ۱۴ زن محکوم جرایم مالی و یک زن که به خاطر قتل شوهرش زندانی بود و اولیای دم شرط آزادی او را پرداخت دیه عنوان کرده بودند، آزاد کردند.

بدین ترتیب مینا نیز پس از ۱۹ سال حبس و دوبار ملاقات با چوبه دار از مرگ رهایی یافت و با توجه به اینکه زمان زیادی در زندان بود با رأی قضات آزاد شد و به زندگی برگشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوو مقتول خفگی قصاص
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل همسر وسط خرید آنلاین
توقف اجرای حکم قصاص در پرونده قتل امیرمحمد خالقی
برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل «ایلیا»
توقف اجرای حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۵۸ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005avO
tabnak.ir/005avO