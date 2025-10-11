پیشنهاد یک پیشکسوت در مورد ساپینتو

به گزارش تابناک به نقل از مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف چادرملو رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در حالی که آبیپوشان پایتخت امیدوار بودند با کسب پیروزی در این بازی خانگی جایگاه خود را در جدول بهبود بخشند، اما با از دست دادن ۲ امتیاز حساس در خانه، از مسیر مدعیان قهرمانی دورتر شدند.
شاگردان ریکاردو ساپینتو در ۶ هفته ابتدایی فصل جاری تنها یک پیروزی به دست آوردهاند و در پنج بازی دیگر نتوانستهاند عملکردی مطابق انتظار هواداران را ارائه دهند. این نتیجه باعث شد تا فشارها روی سرمربی پرتغالی استقلال افزایش یابد و هواداران با انتقاد از نمایش تیم، خواستار تغییر در روند عملکرد فنی آبیها شوند.
تیم استقلال اکنون چشمبهراه پایان تعطیلات فیفادی است تا با بازگشت مصدومان و برطرف شدن برخی مشکلات تاکتیکی، بتواند در هفته هفتم رقابتها مقابل مس رفسنجان به پیروزی برسد و پس از چند هفته ناکامی، دوباره به نوار برد بازگردد.
شاهین خیری، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، در ارزیابی خود از شرایط این تیم اظهار داشت: به نظر من یکی از مشکلات فعلی استقلال این است که در مقطع کنونی باید به سرمربی تیم زمان داده شود. من هم در گذشته از این مربی حمایت کردهام، چون زمانی که در دوره قبلی به استقلال آمد، عملکرد خوبی داشت و با داشتههایش فوتبال زیبایی ارائه میداد. هنوز هم معتقدم که باید به او فرصت داد، چرا که گزینه بهتری در دسترس نیست. او فردی بسیار با شخصیت و با دانش است و از نظر فوتبالی نیز توانمند است.
اخراج ساپینتو تصمیم عجولانه خواهد بود
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و هزینههایی که برای آوردن او انجام شده، خیلی زود است که بخواهیم تصمیم عجولانه بگیریم و بگوییم حالا ساپینتو برود و فرد دیگری بیاید. در آخرین بازی استقلال شاهد دو نیمه کاملاً متفاوت بودیم. من، چون خودم فوتبال بازی کردهام، با دقت نظر میدهم. استقلال در نیمه اول بسیار بد بازی کرد، اما در نیمه دوم عملکردش کاملاً متفاوت بود و تغییر محسوسی در شکل بازی تیم دیده میشد. حتی اگر در آن دیدار هم شکست میخورد، باز هم باید گفت که استقلال در نیمه دوم فوتبال زیبایی ارائه داد و من از تماشای بازی لذت بردم.
خیری افزود: زمین چمن ورزشگاه در شرایطی نبود که بتوان در آن فوتبال باکیفیتی ارائه کرد. حتی اگر تیمهایی مانند بارسلونا یا رئال مادرید هم در آن زمین بازی میکردند، احتمالاً نمیتوانستند نتیجه دلخواهشان را بگیرند. با این حال استقلال در نیمه دوم در همان زمین نامناسب، فوتبالی روان و چشمنواز بازی کرد و واقعاً باید از این بابت از تیم تقدیر کرد.
وی اظهار داشت: در این بازی بازیکنانی بودند که عملکرد درخشانی داشتند. من دروغ نمیگویم، حتی از دوستانم پرسیدم «اسماعیل قلی زاده» کیست و از کجا آمده، چون او را نمیشناختم. اما باید بگویم که او واقعاً خوب بازی کرد و پاسخ اعتماد مربی را داد. استقلال در نیمه دوم ساختار تیمیاش را پیدا کرد و بازی قابل قبولی ارائه داد.
زوج آسانی و رضاییان در استقلال جواب نمیدهد
پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: برخی تغییرات در ترکیب تیم در نیمه دوم شوکی مثبت به بازیکنان وارد کرد. رامین رضاییان، کوشکی و اندونگ بیرون بودند و مهران احمدی هم بعضی وقتها باید بیرون بنشیند. این موضوع هیچ اشکالی ندارد؛ بازیکن اگر در شرایط خوبی نباشد، باید بیرون بماند. من با بیش از ۸۰ کارشناس صحبت کردهام و همه تقریباً همین نظر را داشتند که زوج اندونگ و چشمی در خط میانی جواب نداده است و نخواهد داد در حالی که رامین رضاییان در کنار حردانی بهتر جواب میدهد، اما در کنار آسانی هماهنگی لازم را ندارد.
او افزود: گاهی اوقات ترکیب بازیکنان باید بهدرستی با هم جور شود. نمیتوان به زور یک مهره را در پازل تاکتیکی تیم جا داد، چون در نهایت نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. با این حال استقلال در نیمه دوم بازی بسیار خوبی انجام داد و حتی اگر باز هم شکست میخورد، باز هم میگفتم که استقلال در آن نیمه عالی بود.
برای هواداران تنها پیروزی مهم است
خیری تاکید کرد: در نهایت هوادار فقط نتیجه میخواهد. من به عنوان یک فوتبالیست از بازی استقلال راضی بودم، اما هواداران میگویند فقط پیروزی مهم است، حتی اگر تیم بد بازی کند. من با این دیدگاه موافق نیستم، اما واقعیت این است که هواداران از تیمشان برد میخواهند. استقلال در نیمه دوم فوتبال قدرتمند و منظمی ارائه داد و نشان داد که مسیر درستی را پیش گرفته است.
این کارشناس فوتبال اضافه کرد: به نظر من بازیکنان بزرگ استقلال در این بازی نشان دادند که در سطح بالایی قرار دارند و حتی میتوانند در بازیهای بعدی به عنوان بهترین بازیکن تیم بدرخشند. برخی تعویضها و نیمکتنشینیها نیز برای تیم مفید بود و باعث شد بازیکنان متوجه شوند که پوشیدن پیراهن استقلال مسئولیت بزرگی دارد.
بازیکنان باید بدانند در چه تیم بزرگی بازی میکنند
وی گفت: در زمان ما برای حتی پنج دقیقه بازی کردن، بازیکنان با تمام وجود تلاش میکردند. اما امروز نسل جدید کمی راحتطلب شده است. البته من با دریافت مبالغ بالا توسط بازیکنان مشکلی ندارم، چون فوتبال شغل سختی است و زحمات زیادی دارد، اما مهم این است که خروجی و عملکرد بازیکن با مبلغی که میگیرد همخوانی داشته باشد. به نظر من استقلال در مسیر درستی قرار دارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند، میتواند به شرایط مطلوبی برسد.
کارشناس فوتبال تصریح کرد: من هیچ ناراحتیای از بازیکنان ندارم، چون واقعاً حقشان است که دستمزد بالا بگیرند. فوتبال حرفهای سخت است، بازیکن در اردوها از خانواده دور میماند، فشار روانی زیادی را تحمل میکند و گاهی درگیر مسائل مختلف میشود. همه آنها زحمت میکشند و باید قدردانشان بود، اما به شرطی که خروجی متناسب با دریافتی خود ارائه دهند. فوتبالیستی که رقم سنگینی میگیرد، باید در زمین هم عملکردی در خور آن مبلغ داشته باشد.
شباهت عجیب نازون و عنایتی
خیری در رابطه با عملکرد متفاوت داکنز نازون در تیم ملی هائیتی و استقلال افزود: شاید بتوان برای درک بهتر این موضوع، به نمونههایی از گذشته اشاره کرد. برای مثال رضا عنایتی در استقلال یکی از بهترین مهاجمان تاریخ این باشگاه بود، چندین سال آقای گل لیگ برتر شد و نقش تعیینکنندهای در موفقیتهای تیم داشت، اما در تیم ملی آن درخشش را نداشت. البته آن زمان تیم ملی بازیکنان بزرگی در اختیار داشت و رقابت در خط حمله بسیار سنگین بود. به همین خاطر شاید نتوان گفت که او بازیکن ضعیفی بود، بلکه شرایط متفاوت بود و فضا برای بروز تواناییهایش فراهم نمیشد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد نازون هم شاید چنین وضعیتی وجود داشته باشد. من نمیگویم بازیکن بدی است، اتفاقاً او در مقاطعی استقلال را نجات داده و بازیهای خوبی انجام داده است، اما در شش هفته ابتدایی لیگ امسال، آن چیزی که انتظار میرفت از او دیده نشده است. بازیکنی که با استقبال زیاد و تبلیغات فراوان جذب شد، باید سطح بالاتری از تواناییاش را نشان دهد.
این کارشناس فوتبال با اشاره به نقش واسطهها در نقل و انتقالات گفت: متأسفانه در فوتبال امروز، نقش دلالها بسیار پررنگ شده است. گاهی همین واسطهها هستند که مسیر حرفهای بازیکنان را تعیین میکنند. یک دلال میتواند بازیکنی را که شاید در سطح معمولی باشد، به تیمی بزرگ مثل رئال مادرید ببرد. این نشان میدهد که نفوذ و قدرت واسطهها در جابهجایی بازیکنان، بیش از حد واقعی اثرگذار شده است.