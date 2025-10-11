En
بابک زنجانی:سقوط بیت‌کوین، پیش‌درآمد بحران منطقه‌

بابک زنجانی: ریزش بیت‌کوین و ثابت موندن طلا اصلا نشونه خوبی نيست، باید مراقب تحرکات منطقه‌ای باشیم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
4
3
پاسخ
از کی تا حالا افرادی که با جرائم مالی ، حکم اعدام گرفتند، اقتصاد دان و سیاستمدار شده اند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
2
پاسخ
چی بگیم طرف حکم داشته معلوم نیست کی حکمو باطل کرده و الان صاحب نظر شده نفوذ تا کجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
بخشی از مشکلات موجود مملکت بخاطر خود همین آقای بابک زنجانی است . مملکتی که قانون هاش برای یک عده دست و پا گیر و برای عده ای دیگر چاه نفت میشه . رانت و نفوذ و رشوه دهی
