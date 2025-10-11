En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات ظریف در کانون توجه کیهان!

این جمله محمدجواد ظریف که گفته" موشک بسیار مهم است اما مردم مهم‌تر هستند و مردم، ایران را در قرن‌های گذشته نگه داشتند" با عصبانیت کیهان مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۵
| |
957 بازدید
|
۴
اظهارات ظریف در کانون توجه کیهان!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان، این اظهارنظر جناب ظریف از آن جهت قابل تأمل است که درست در زمانی مطرح شده است که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و تجربه‌ تهدیدات مستقیم دشمن، اهمیت توان موشکی ایران در دفاع از جان و مال مردم بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

اگر امروز تهران و اصفهان و مشهد و اهواز و سنندج و تبریز و خرم‌آباد و زاهدان و اقصی نقاط کشور در آرامش‌اند، به ‌دلیل همان توان موشکی است که هر متجاوزی را از فکر حمله باز می‌دارد. 

برخلاف تصور غربگرایان، موشک‌ها ابزار جنگ‌طلبی نیستند، بلکه زبان صلح از موضع اقتدارند. چنان‌که «جورج کِنان» دیپلمات مشهور آمریکایی و نظریه‌پرداز برجسته سیاست مهار، گفته بود: «این نیروی نظامی است که در پشت صحنه، قدرت دیپلماسی را افزایش می‌دهد.» دولت‌هایی که بدون قدرت دفاعی سر میز مذاکره نشسته‌اند، معمولاً نه شریک، بلکه قربانی دیپلماسی بوده‌اند.

نمونه‌اش را می‌توان در سرنوشت لیبی دید؛ کشوری که پس از خلع سلاح، طعمه‌ تجاوز شد. بنابراین، سخن گفتن از دوگانه‌ «موشک یا مردم» عملاً باز تکرار همان خط تبلیغی غرب است که می‌خواهد ایران را از مؤلفه‌های قدرت تهی کند. واقعیت این است که دشمنان بیرونی در تحقق این هدف شکست خورده‌اند و حالا برخی در داخل، آگاهانه یا ناآگاهانه، ادامه‌دهنده‌ همان پروژه‌اند.

 اینکه آقای ظریف می‌گوید «مردم مهم‌ترند» در ظاهر سخنی درست است، اما وقتی از زبان کسی مطرح می‌شود که تصمیماتش فشار بی‌سابقه‌ای بر دوش همین مردم گذاشت، معنای دیگری پیدا می‌کند. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدجواد ظریف روزنامه کیهان شریعتمداری موشک اظهارات ظریف خبر فوری توان موشکی جنگ ۱۲ روزه اصولگرا جنگ طلبی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طعنه کیهان به اعراب منطقه یک روز بعد از آتش‌بس
شریعتمداری: ترامپ گوسفندی با ماسک گرگ است!
کیسینجر: آیت الله خمینی، غرب را شوکه کرد!
کیهان: مدیرمسئول ما نکته‌سنج است!
واکنش تند به اظهارات جدید ظریف درباره تضمین بودن امضای جان کری
شریعتمداری: مذاکره با آمریکا؛ فریب یا حماقت؟
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن
حمله تند کیهان به ظریف
واکنش شریعتمداری به حضور رهبر انقلاب در مراسم عاشورا
کیهان: روحانی و ظریف را برای مذاکره بفرستید!
نگرانی کیهان از دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور
واکنش شریعتمداری به تحریمهای جدید: تنگه هرمز را ببندید
برد موشکی ایران بنابر برآورد تهدیدات است
واکنش تند کیهان به سخنان ظریف در داووس
کیهان: طرفداران مذاکره با آمریکا، یا احمق‌اند یا خائن
حمله توپخانه‌ای کیهان علیه ظریف
تحلیل شریعتمداری درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور
مدیر مسئول روزنامه کیهان:آمریکا تحریم‌ها رالغو نمی‌کند
شریعتمداری: اپوزیسیون ایران یک مشت بی‌شخصیت
حمله به رائفی پور در روزنامه کیهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
0
پاسخ
همه میدانند ظریف با اذنی که داشت کار کرد و خوب هم کار کرد سرانجام این عهد شکنی آمریکا بود که کار را خراب کرد.برای یافتن ریشه های این درماندگی بروید سراغ آقایان احوی نژاد.جلیلی و یاران آنها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
کاش حاج حسین به آرزویش می رسید و تنگه هرمز را می بست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
آینده؟! مذاکرات تسلیم، بعد از، از دست دادن، همه چیز!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
کیهان وتندرو جماعت مایه بدبختی کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005av7
tabnak.ir/005av7