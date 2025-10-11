En
بازار سهام آمریکا پس از توییت ترامپ قرمز شد

​در پی اقدام چین مبنی بر وضع محدودیت‌های «فوق‌العاده خصمانه» بر صادرات مواد معدنی کمیاب، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تعرفه ۱۰۰ درصدی دیگری بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۳
| |
1140 بازدید

بازار سهام آمریکا پس از توییت ترامپ قرمز شد

ترامپ بامداد شنبه در شبکه اجتماعی خودش «تروث سوشال» نوشت: با توجه به این موضع بی‌سابقه چین، آمریکا علاوه بر تعرفه‌هایی که چینی‌ها در حال حاضر پرداخت می‌کنند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر چین اعمال می‌کند.

ترامپ جمعه شب گفته بود که در سفرش به کره جنوبی «هیچ دلیلی» برای دیدار با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین وجود ندارد، زیرا چین صادرات عناصر کمیاب مورد نیاز صنایع آمریکا را محدود کرده است.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: اتفاقات بسیار عجیبی در چین در حال رخ دادن است! آنها بسیار خصمانه شده‌اند و به کشورهای سراسر جهان نامه می‌فرستند که می‌خواهند کنترل‌های صادراتی را بر تک تک عناصر تولیدی مربوط به محصولات خاکی کمیاب و تقریباً هر محصول دیگری که به ذهنشان می‌رسد، حتی اگر در چین تولید نشود، اعمال کنند.

وی افزود: هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندیده است، اما اساساً، بازارها را «مسدود» می‌کند و زندگی را برای تقریباً هر کشوری در جهان، به ویژه برای چین، دشوار می‌کند.

بازار سهام آمریکا پس از توییت ترامپ قرمز شد

تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و چین و احتمال افزایش مجدد آنها، بر تجارت دوجانبه تاثیر گذاشته است. صادرات پکن به واشنگتن در ماه اوت (مرداد/شهریور) ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۴۷.۳ میلیارد دلار رسید، در حالی‌که واردات این کشور از آمریکا ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید.

به‌طور کلی، صادرات چین با کندترین سرعت خود از دوره ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ (دی/بهمن/اسفند ۱۴۰۳) رشد کرد. این میزان رشد در آن زمان هم تنها ۲.۳ درصد افزایش داشت.

گفتنی است؛ برخی گمانه زنی ها از نوسان گیری تیم اقتصادی ترامپ از این شوک خبر دادند، پیش از این نیز ترامپ بار دیگر با اظهار نظرهای خود درمورد تعرفه های بالا برای برخی از کشورها شوک و نوسان شدیدی به بازار بورس آمریکا وارد کرده بود

