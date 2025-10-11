En
آیا می‌توان به نقل قول پوتین از اسرائیل اعتماد کرد؟

پوتین رئیس‌جمهور روسیه در نطقی (بعد از توافق پایان جنگ در غزه و شاید مرتبط با آن) گفته است «این پیام را از رهبران اسرائیل دریافت کرده‌ایم تا به دوستان ایرانی‌مان منتقل کنیم که تل‌آویو به دنبال درگیری نیست.»
کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۲
| |
1274 بازدید
|
۱۴

آیا می‌توان به نقل قول پوتین از اسرائیل اعتماد کرد؟

ابتدا می‌پذیریم که این پیام درست است، یعنی هم صهیونیست‌ها چنین پیامی به پوتین داده‌اند و هم او در آن دستکاری نکرده و نقل‌قول صحیحی انجام داده است.

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ پس به نظر می‌رسد دست‌کم چهار دلیل برای دوری اسرائیل از جنگ جدید وجود دارد، یکی همان دلیلی است که آنان را واداشت تا با حماس بدون آنکه نابودش کنند، توافق کنند، یعنی ناتوانی از رسیدن به هدف‌های آرمانی‌شان. دیگر، انزوای جهانی صهیونیسم که از دردناک‌ترین اتفاق‌ها برای آنان است، سپس فروپاشی اقتصادی و روانی و اجتماعی داخلی، که این مورد در رسانه‌های خود صهیونیست‌ها موضوعی بسیار داغ است، و بالاخره بیم از آنکه پاسخ ایران این‌بار از پاسخ جنگ ۱۲ روزه سخت‌تر باشد و همان‌طور که تا سال‌ها درگیر آن زخم و خسارت سنگین هستند، دشواری تحمل‌ناپذیر دیگری دریافت کنند. 

در چنین وضعیتی بازگشت اسرائیل به جنگ یعنی بازگشت به چهار جهنم توصیفی بالا، و اگر بپذیریم که آنان طبق نطق پوتین واقعاً قصد جنگ دیگری ندارند، نباید فرضیه‌های اضافی به این موارد افزود.

در ایران متأسفانه بیشتر تحلیل‌ها کاری به شواهد موجود ندارد، و با سوگیری تأیید تحلیل می‌شود، یعنی چیزی را می‌پذیرند و القا می‌کنند که نظرات قبلی‌خودشان را تأیید کند. در این وضعیت خفت‌بار برای اسرائیل که بعد از دو سال و دو روز تن به توافق داد، شواهدی عالی خود را بر تحلیلگر تحمیل می‌کند.

شاهد اول، خود توافق است. توجه کنیم که در دو سال گذشته حرف اسرائیلی‌ها و امریکایی‌ها فقط نابودی کامل حماس، و حذف فلسطین و غزه از نقشه و الحاق کرانه باختری بود. اکنون با همان حماس بر سر میز نشستند و برخی تغییرات حماس در طرح صلح پیشنهادی امریکا و اعراب را پذیرفتند.

شاهد دوم، قیام جهان علیه صهیونیسم است، تا آنجا که ترامپ می‌گوید باید اسپانیا را از ناتو اخراج کنیم، زیرا اسپانیا هرگونه نقل‌وانتقال اسلحه و کالاهای دیگر را به اسرائیل ممنوع کرد. در خود امریکا مطابق گزارش سی‌ان‌ان، همدردی با اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ به همدردی با فلسطین در اکتبر ۲۰۲۵ تغییر جهت داده است.

شاهد سوم، گزارش رسانه‌های چپ در اسرائیل و نهادهای نسبتاً مستقل بین‌المللی از آوار مشکلات اقتصادی و اخلاقی و روانی بر سر جامعه صهیونیستی است، افزایش یأس در ارتش و خودکشی و ورشکستگی اقتصادی که ناشی از تحریم مردم جهان بر کالاهای اسرائیلی است، فقط احتمالاً بخشی از واقعیت است که در رسانه‌های خود صهیونیست‌ها منعکس می‌شود. شاهد چهارم نیز «ایران» است. اکنون حتی جناحی‌ترین تحلیلگران سیاسی که از یکدیگر کینه و بغض هم دارند، اذعان می‌کنند که هدف اسرائیل از حمله به ایران «سرنگونی» بود. اما نتوانست و حالا ایران در بازسازی آنچه از دست داده و آمادگی دوباره برای نبرد، بسیار موفق عمل کرده است. 

با این تحلیل مبتنی بر شواهد و بدون اضافه‌کردن نظریه‌ها و انگاره‌های غیرضروری، می‌توان ریشه تصمیم صهیونیست‌ها را برای کنارگذاشتن خوی جنگی خود- دست‌کم برای مدت زمانی بیشتر از آنچه به طریق معمول از چنین رژیم وحشی و خونریزی انتظار می‌رود- درک کرد و فهمید. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
خود پوتین قابل اعتماد نیست چه برسد به نقل قولش
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
از قدیم گفته اند: چو دانی و پرسی خطاست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
پوتین هم دستش با صهیونیستها تو یه کاسه است. پس اصلا این پیامها هیچ وجاهتی نداره و قابل اعتماد نیست. نباید دوباره غافلگیر بشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
نه. روسها بیشتراز اسراییل به ایران ضربه زده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
البته که خیر
بختگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
ابدا و اصلا!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
به خود پوتین هم نمیشه اعتماد کرد چه رسد به نقل قولش
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
هدفش پایین آوردن سطح آمادگی دفاعی و حمله یا ترور غافلگیرانه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
مادر پوتین یهودی بودخ و خودش هم یهودی زاده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
باز هم نتیجه مطلوب از بحث حاصل شد ، جالب نیست ؟
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
