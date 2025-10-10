ماجرای دود غلیظ در خیابان انقلاب چه بود؟

به گزارش تابناک، عصر امروز، 18 مهرماه 1404، اتوبوس شماره 91523 در مسیر خط 101 (غرب به شرق انقلاب، انتهای پل کالج) دچار نقص فنی و انتشار دود از ناحیه چرخ شد.
راننده با هوشیاری و برای پیشگیری از هرگونه آتشسوزی احتمالی، بلافاصله از کپسول اطفای حریق استفاده کرده است. خوشبختانه هیچگونه حریق، خسارت جانی یا مالی رخ نداده است.
مسافران بلافاصله از اتوبوس پیاده شدند و با هماهنگی عوامل اجرایی، اتوبوس جایگزین در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شد؛ بنابراین هیچگونه وقفهای در خدمترسانی به شهروندان محترم ایجاد نگردید.
عوامل امدادی نیز طبق روال در محل حضور یافته و وضعیت را بررسی کردند. اتوبوس برای بررسیهای فنی بیشتر به تعمیرگاه منتقل شده است.