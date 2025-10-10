منتظر ریزش شدید تتر در بازار رمزارزها باشید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، طبق اعلام منابع مطلع از بازار رمزارزهای بینالمللی، نشانههایی از ریزش شدید تتر (USDT) در روزهای آینده مشاهده شده است. دادههای معاملاتی حاکی از جابهجایی گسترده تتر میان صرافیهای بزرگ و افزایش غیرعادی حجم فروش است.
تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تداوم روند خروج سرمایه از تتر، ثبات قیمتی این استیبلکوین با خطر جدی مواجه خواهد شد.
برخی گزارشها از افت تقاضا و افزایش تبدیل تتر به رمزارزهای اصلی مانند بیتکوین و اتریوم خبر میدهند. بازار در وضعیت حساسی قرار دارد و کارشناسان توصیه میکنند معاملهگران با احتیاط کامل تصمیمگیری کنند.
در همین حال، فعالان بازار رمزارزها و برخی تحلیلگران نسبت به احتمال ریزش شدید در ارزش تتر، بزرگترین استیبلکوین جهان، هشدار دادهاند.
بر اساس دادههای درونزنجیرهای، حجم انتقال تتر به سایر داراییهای دیجیتال در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشته و همین امر نگرانیها درباره ثبات این رمزارز را افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند فشارهای نظارتی، بهویژه در بازار آمریکا، و تردیدها نسبت به پشتوانه دلاری تتر میتواند موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود.
کارشناسان تأکید دارند سرمایهگذاران باید تحولات بازار را با دقت دنبال کنند و از سرمایه گذاری پرریسک اجتناب کنند.