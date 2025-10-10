En
حکیم: عراق را به میدان نبرد دیگران تبدیل نمی‌کنیم

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی خود در مراسم آغاز کارزار انتخاباتی خاطرنشان کرد که سخن ما امروز تنها اعلام آغاز کارزار انتخاباتی ائتلاف نیروهای حکومت ملی نیست، بلکه بیان تعهد ما به وفاداری نسبت به عراق و ملت آن و به خون‌های پاکی است که برای تثبیت پایه‌های نظام سیاسی کنونی، مبارزه با فساد، جلوگیری از اتلاف فرصت‌ها و نابودی بیکاری ریخته شد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد نظام استبداد و دیکتاتوری، تحت هر عنوان و در هر شرایطی، دوباره بازگردد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۹۲
498 بازدید

 

سیدعمارحکیم: عراق را به میدان نبرد دیگران تبدیل نمی‌کنیم

 

به گزارش تابناک،  سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی خود در مراسم آغاز کارزار انتخاباتی تاکید کرد: ما عراق اعتدال را می‌خواهیم؛ عراقی که هویت اکثریت را پاس بدارد، چرا که عراق وطن همه است و در آن هیچ فرد یا گروهی کرامت ندارد مگر با کرامت همگان.

وی خاطرنشان کرد که سخن ما امروز تنها اعلام آغاز کارزار انتخاباتی ائتلاف نیروهای حکومت ملی نیست، بلکه بیان تعهد ما به وفاداری نسبت به عراق و ملت آن و به خون‌های پاکی است که برای تثبیت پایه‌های نظام سیاسی کنونی، مبارزه با فساد، جلوگیری از اتلاف فرصت‌ها و نابودی بیکاری ریخته شد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد نظام استبداد و دیکتاتوری، تحت هر عنوان و در هر شرایطی، دوباره بازگردد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق شعار انتخاباتی این جریان را «فرصت‌ها را از دست ندهید» عنوان کرد و گفت: کسانی تبلیغ می‌کنند که پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در عراق شایستگی حکومت و مدیریت ندارند و فرصت آنان برای حاکمیت از دست رفته است. اما باید با آنان صادقانه بگویم؛

این نظامی که از سال ۲۰۰۳ پایه‌گذاری شد، اگر آگاهی، انسجام و درایت طیف اکثریت نبود، تا امروز دوام نمی‌آورد و به مرحله‌ای نمی‌رسید که همه در انتخابات شرکت کنند.

حکیم تصریح کرد که اگر آگاهی و فداکاری و صبر این طیف نبود، دولتمان پابرجا نمی‌ماند، بر تروریسم پیروز نمی‌شدیم، در برابر انفجارها، داعش و فتنه‌ها مقاومت نمی‌کردیم.

وی تاکید کرد که عراق با وحدت میان شیعه و سنی، عرب و کُرد و ترکمان، مسلمان و مسیحی و صابئی و ایزدی، به عراقی قوی تبدیل شده است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه با بیان اینکه برنامه انتخاباتی این جریان بر چهار پایه محکم در اصلاح، ساخت و بازسازی استوار است، به تحکیم ثبات سیاسی عراق، اصلاح مالی و اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های حیاتی و ساخت و تقویت ائتلاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر اساس احترام به حاکمیت عراق، منافع ملی و اصول اسلامی و عربی، و استقرار امنیت، صلح و ثبات در منطقه، به عنوان چهار پایه اصلی برنامه انتخاباتی این جریان اشاره کرد. 

حکیم با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد عراق به میدان نبرد دیگران تبدیل شود؛ بلکه آن را به سرزمین عزت و کرامت برای فرزندانش بدل خواهیم کرد، گفت: تصمیم ما، عراقی و مستقل است، هرچند فشارها و چالش‌ها شدید باشند. دیدگاه ما این است که عراق باید پلی برای ارتباط و خانه‌ای برای تفاهم باشد، نه میدان نزاع و سکویی برای درگیری.

وی با اشاره به روابط عراق با کشورهای عربی و همسایگان، عنوان کرد: همواره کوشیده‌ایم با برادران عرب خود پل‌های دوستی بسازیم، روابط با همسایگان را تقویت کنیم، گفت‌وگوهایی متوازن با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و سایر قدرت‌های منطقه‌ای داشته باشیم، و کانال‌های تفاهم با ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین بگشاییم تا منافع عراق تأمین، حاکمیتش حفظ و آینده‌اش تضمین شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق خاطرنشان کرد که قدرت عراق در توازن اوست، و نقش طبیعی‌اش این است که نقطه اتصال، نه نقطه تقاطع باشد. از این‌رو، همواره خواستار گفت‌وگوهای مستقیم میان قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای بوده‌ایم.

حکیم در پایان با بیان اینکه عراق می‌تواند عرصه دیدار، نه میدان نزاع باشد؛ دوستی صادق که درهای گفت‌وگو را می‌گشاید و درهای فتنه را می‌بندد، تصریح کرد: قطب‌نمای ما در تعامل با همه، منافع عالی ملی عراق است. هرکس به این منافع نزدیک‌تر باشد، ما نیز به او نزدیکیم؛ و هرکس از آن دور شود، ما نیز از او فاصله می‌گیریم.

 
 
 
برچسب ها
رفع فیلترینگ مذاکرات ایران و آمریکا سید عمار حکیم عراق منطقه خاورمیانه
برچسب منتخب
نظرسنجی
