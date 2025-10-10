به گزارش تباناک به نقل از خبرآنلاین، میگویند «سومین بار خوشیمن است» و این موضوع ممکن است در مورد جنیفر لوپز و بن افلک هم صدق کند.
در تاریخ ۶ اکتبر، کارگردان فیلم «آرگو» بهطور غیرمنتظرهای در مراسم اکران فیلم جدید همسر سابقش،«بوسهی زن عنکبوتی» ظاهر شد و همه را به شور و هیجان انداخت. حتی تماشاگران عادی هم نتوانستند در برابر شیمی آشکار بین این دو در چند ثانیه کوتاه تعاملشان که در دوربین ثبت شد، بیتفاوت بمانند.
در واقع، همان لحظهای که لوپز متوجه حضور افلک شد، توسط تیمهای فیلمبرداری ثبت شد و ـ خب، باید بگوییم: اگر این دو دوباره رابطهشان را از سر بگیرند، اصلاً عجیب نیست.
لوپز وقتی افلک را دید که از پشت صحنه مصاحبهاش عبور میکرد، با هیجان گفت: «تو اینجایی!» او قبول کرد که لحظهای بعد برای عکسبرداری مشترک به او بپیوندد ـ وقتی صحبتش درباره اینکه یکی از بچههایش برای این فیلم خیلی هیجانزده است تمام شدـ اما تا آن لحظه، همه در فضای مجازی غوغا کرده بودند.
بن افلک که تهیهکننده این فیلم موزیکال با بازی همسر سابقش جنیفر لوپز است، پس از عبور از فرش قرمز، به داخل سالن رفت و در حالی که کارگردان فیلم، بیل کاندون، در حال معرفی فیلم بود، افلک به جلوی صحنه رفت و پشت سر او ایستاد. با این حال، کاندون متوجه حضور او نشد و افلک مجبور شد بیش از ۷ دقیقه به تنهایی روی صحنه بایستد.
افلک در حالی که یک قوطی نوشابه رژیمی در دست داشت، مقابل تماشاگران ایستاده بود و در سکوت به صحبتهای کاندون گوش میداد. پس از دقایقی، کاندون بالاخره برگشت و با تعجب گفت: «نمیدانستم تو اینجایی!»
سپس به سمت افلک رفت و او را در آغوش گرفت.
افلک پس از پایان صحبتهای کاندون، در حالی که همچنان روحیهاش را حفظ کرده بود، روی صحنه سخنرانی کرد و گفت:«افتخار میکنم که اینجا ایستادهام. هدف اصلیام از تأسیس آرتیست ایکوئیتی (شرکت تهیهکنندگی او و مت دیمون) این بود که هنرمندان بزرگ را توانمند کنیم، داستانهای تأثیرگذار روایت کنیم و با بهترینها همکاری داشته باشیم. در این فیلم، همهی این کارها را انجام دادیم.»
او ادامه داد:«جنیفر، تو فوقالعادهای. بیل، کارت عالی بود. توناتیو، تو بینظیری. خوش آمدی به دنیای ستارهها. این دنیا بالا و پایینهایی دارد، ولی تو اینجایی.»
در جریان مراسم، جنیفر لوپز نیز روی صحنه آمد و از همکاران خود تشکر کرد، بهویژه از افلک:«ممنونم بن، این فیلم بدون تو و شرکت آرتیست ایکوئیتی هرگز ساخته نمیشد.»
افلک و لوپز که پیشتر از هم جدا شدهاند، در این مراسم با برخوردی دوستانه کنار هم ظاهر شدند. رسانهها به لحظهای اشاره کردند که لوپز متوجه حضور افلک روی فرش قرمز شد و گفت: «تو اینجایی!»
تصاویری از گفتوگوی صمیمی آنها در فرش قرمز منتشر شد.
ماجرای بنیفر (لقب رابطه جنیفر لوپز و بن افلک) به اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمیگردد. این زوج در سال ۲۰۰۲ شروع به قرار گذاشتن کردند و همان سال نامزد شدند. اما فشار رسانهها و حاشیههای فراوان باعث شد تنها چند روز پیش از مراسم عروسی مجللشان در سال ۲۰۰۳، همه چیز را لغو کنند.
پس از آن، هر یک راه خود را رفتند، ازدواج کردند، صاحب فرزند شدند و در مسیرهای جداگانه به موفقیتهای حرفهای رسیدند. تا اینکه در سال ۲۰۲۱ دوباره رابطه خود را از سر گرفتند و بنیفر ۲.۰ متولد شد. انتشار عکسهای سفر دریایی مدیترانهای آنها، برای بسیاری از طرفداران نشانهای بود از اینکه این بار زمان درست رسیده و قرار است قصهی «عاشق درست در زمان نادرست» سرانجام به یک پایان خوش منجر شود.