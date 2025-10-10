En
زمان واریز یارانه نقدی مهر ۱۴۰۴ اعلام شد

زمان واریز و مبلغ یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد
زمان واریز یارانه نقدی مهر ۱۴۰۴ اعلام شد

یارانه دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در روز ۲۵ مهرماه و یارانه دهک‌های چهارم تا نهم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در روز ۳۰ مهرماه واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در مهرماه ۱۴۰۴، یارانه نقدی صرفاً به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیست. یارانه نقدی در دو نوبت انجام می‌شود:

یارانه دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در روز ۲۵ مهرماه و یارانه دهک‌های چهارم تا نهم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در روز ۳۰ مهرماه واریز خواهد شد.

به گفته مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی، خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم تا پایان آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند از اعتبار مرحله چهارم این طرح برای خرید ۱۲ قلم کالای اساسی استفاده کنند.

مرحله چهارم طرح کالابرگ در دو مرحله انجام شد؛ دهک‌های اول تا سوم در ۱۹ شهریور و دهک‌های چهارم تا هفتم در ۲۹ شهریور اعتبار خود را دریافت کردند.

مبلغ این اعتبار برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان بود.

سرپرستان خانوار می‌توانند با استفاده از اعتبار این طرح، کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، ماکارونی، حبوبات، تخم‌مرغ، قند و شکر را خریداری کنند.

بر اساس اعلام جدید، در هفته گذشته گوشت بوقلمون نیز به فهرست اقلام مشمول افزوده شده است.

به این ترتیب، برخلاف شهریورماه که مجموع یارانه نقدی و کالابرگ برای دهک‌های پایین به حدود ۹۰۰ هزار تومان می‌رسید، در مهرماه تنها یارانه نقدی ثابت به حساب خانوارها واریز می‌شود.

