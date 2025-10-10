۱۸/مهر/۱۴۰۴
بین الملل
»
سیاست بین الملل
بازدید
4
4
بازدید
پ
ساعت صفر نوبل ۲۰۲۵؛ فقط ۳۰ دقیقه!
تنها ۳۰ دقیقه تا معرفی برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۵ باقی مانده است!
کد خبر:
۱۳۳۳۴۲۹
تاریخ انتشار:
۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹
10 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۴۲۹
|
۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹
10 October 2025
|
4
بازدید
4
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
صلح نوبل
برندگان
جایزه نوبل
اعلام
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحدها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی میآید؟
بانک مرکزی علیه کسبوکارهای دیجیتال/ پشت پرده بستهشدن درگاههای پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
گزارش خطا
