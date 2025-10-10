مأموریت محرمانه جدید واشنگتن در غزه

مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن حدود ۲۰۰ سرباز را برای کمک به حمایت و نظارت بر توافق آتش‌بس در غزه به سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد.

این نیروها به عنوان بخشی از تیمی متشکل از کشورهای شریک آمریکا، سازمان‌های غیردولتی و بازیگران بخش خصوصی در سرزمین های اشغالی حضور خواهند یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که فرماندهی مرکزی آمریکا قرار است یک «مرکز هماهنگی نظامی-مدنی» در سرزمین های اشغالی ایجاد کند که هدف از آن تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه و همچنین کمک‌های لجستیکی و امنیتی به غزه است.

این اظهارات اولین جزئیات در مورد چگونگی نظارت بر توافق آتش‌بس و چگونگی نقش ارتش آمریکا در این توافق را ارائه می‌دهد.

یکی از مقامات گفت که تیم جدید به نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و انتقال به یک دولت غیرنظامی در غزه کمک خواهد کرد.

این مقام خاطرنشان کرد هیچ سرباز آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد و این مرکز هماهنگی توسط حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکا که در زمینه حمل و نقل، برنامه‌ریزی، امنیت، لجستیک و مهندسی تخصص دارند، اداره خواهد شد.

یک مقام دیگر گفت که سربازان از فرماندهی مرکزی آمریکا و همچنین سایر نقاط جهان در این مرکز مستقر خواهند شد.

این مقام افزود که این سربازان اکنون در حال حرکت هستند و در روز یکشنبه به منطقه سفر خواهند کرد تا برنامه‌ریزی و تلاش‌ها برای ایجاد این مرکز را آغاز کنند.

بنا بر این گزارش؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای فنلاندی خود با بیان این ادعا که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد، گفت: روز یکشنبه به منطقه خاورمیانه سفر می کنم.

وی همچنین گفت که از او دعوت شده است تا در کنست اسرائیل سخنرانی کند و این دعوت را خواهد پذیرفت.

بامداد روز پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.