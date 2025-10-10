En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مأموریت محرمانه جدید واشنگتن در غزه

مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن حدود ۲۰۰ سرباز را برای کمک به حمایت و نظارت بر توافق آتش‌بس در غزه به سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۱۰
| |
540 بازدید

مأموریت محرمانه جدید واشنگتن در غزه

این نیروها به عنوان بخشی از تیمی متشکل از کشورهای شریک آمریکا، سازمان‌های غیردولتی و بازیگران بخش خصوصی در سرزمین های اشغالی حضور خواهند یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که فرماندهی مرکزی آمریکا قرار است یک «مرکز هماهنگی نظامی-مدنی» در سرزمین های اشغالی ایجاد کند که هدف از آن تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه و همچنین کمک‌های لجستیکی و امنیتی به غزه است.

این اظهارات اولین جزئیات در مورد چگونگی نظارت بر توافق آتش‌بس و چگونگی نقش ارتش آمریکا در این توافق را ارائه می‌دهد.

یکی از مقامات گفت که تیم جدید به نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و انتقال به یک دولت غیرنظامی در غزه کمک خواهد کرد.

این مقام خاطرنشان کرد هیچ سرباز آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد و این مرکز هماهنگی توسط حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکا که در زمینه حمل و نقل، برنامه‌ریزی، امنیت، لجستیک و مهندسی تخصص دارند، اداره خواهد شد.

یک مقام دیگر گفت که سربازان از فرماندهی مرکزی آمریکا و همچنین سایر نقاط جهان در این مرکز مستقر خواهند شد.

این مقام افزود که این سربازان اکنون در حال حرکت هستند و در روز یکشنبه به منطقه سفر خواهند کرد تا برنامه‌ریزی و تلاش‌ها برای ایجاد این مرکز را آغاز کنند.

مأموریت محرمانه جدید واشنگتن در غزه

بنا بر این گزارش؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای فنلاندی خود با بیان این ادعا که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد، گفت: روز یکشنبه به منطقه خاورمیانه سفر می کنم.

وی همچنین گفت که از او دعوت شده است تا در کنست اسرائیل سخنرانی کند و این دعوت را خواهد پذیرفت.

بامداد روز پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ارتش آمریکا غزه توافق آتش بس سرزمین اشغالی آمریکا نظارت
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود
ادعای برخی رسانه‌ها از توافق آتش‌بس در غزه
عکس: حضور ویتکاف و کوشنر در نشست کابینۀ نتانیاهو
شرط حماس برای موافقت با طرح آتش‌بس
بایدن: تسلیم نمی‌شویم/توافق آتش‌بس امکان‌پذیر است
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم حماس و رژیم اسرائیل در مصر
جشن و پایکوبی ملت‌های منطقه در پی پیروزی مقاومت
حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد
ناامیدی کاخ سفید از توافق میان اسرائیل و غزه
حماس: بیش از هر زمان دیگری به آتش‌بس نزدیک هستیم
آتش‌بس در غزه در این روز اجرا می‌شود
اسرائیل توافق آتش‌بس با غزه را نقض کرد
فشار آمریکا بر نتانیاهو برای موافقت با آتش‌بس ۴ ماهه
نقض آتش بس غزه با وجود توافق ۵ روزه
«اسرائیل» با پیشنهاد جدید آتش‌بس موافقت کرد
نتانیاهو درحال بررسی آتش‌بس موقت در نوار غزه
سخنگوی ارتش اسرائیل: زمان اجرای آتش‌بس‌ را نمی‌دانیم
تعیین زمان پایان جنگ غزه توسط ترامپ!
بازگشت آرامش به غزه پس از اجرایی شدن آتش‌بس
پیشنهاد جدید اسرائیل برای آتش‌بس ۲ ماهه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asc
tabnak.ir/005asc