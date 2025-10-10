En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینترنت در پایتخت پاکستان قطع شد

سرویس اینترنت گوشی در پایتخت پاکستان در آغاز ساعات اولیه بامداد جمعه بدون اطلاع قبلی قطع شده و گفته می‌شود که تهدید یک گروه مذهبی برای تظاهرات در اسلام‌آباد علت این اقدام بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۰۶
| |
339 بازدید
اینترنت در پایتخت پاکستان قطع شد

سرویس اینترنت موبایل در سراسر شهر اسلام‌آباد و راولپندی بدون اطلاع قبلی از کار افتاده و حتی اینترنت ثابت نیز دچار اختلال شده است.

به ‌گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه‌های خبری پاکستان همزمان اعلام کردند که یک گروه مذهبی موسوم به "جنبش لبیک" در اعتراض به درگیری اخیر پلیس با فعالان آن در شهر لاهور، تهدید به انجام تظاهرات بزرگ به سمت اسلام‌آباد کرده است.

گزارش های دریافتی حکایت از تشدید تدابیر امنیتی در تمام مناطق اسلام‌آباد به ویژه بسته شدن مسیرهای منتهی به منطقه قرمز پایتخت پاکستان است.

خیابان‌های اصلی دو شهر اسلام‌آباد و راولپندی نیز با کانتینرهای بزرگ مسدود شده و حتی تردد حمل و نقل عمومی نیز ممنوع اعلام شده است.

گروه جنبش لبیک در شهر لاهور اعلام کرده که در اعتراض به یورش نیروهای پلیس و زخمی شدن ده ها نفر از فعالان خود فراخوان تظاهرات بزرگ در روز جمعه را داده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنت پاکستان اسلام آباد قطعی اینترنت خبر فوری جنبش لبیک
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطع اینترنت در سراسر سوریه
عارف به پاکستان می‌رود
دیدار و گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه پاکستان
چرا پاکستان برای ایران مهم‌تر از همیشه است؟
جدول اختلالات احتمالی اینترنت در هفته جاری منتشر شد
رفع اختلال موقت در اینترنت
فرارسیدن فصل گرم روابط ایران و پاکستان/همگرایی از فلسطین تا انرژی هسته‌ای
سفیر ایران در پاکستان وارد اسلام‌آباد شد
رایزنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان + عکس
پزشکیان: فصل نوینی از روابط ایران و پاکستان آغاز شده
استایل متفاوت جمیله علم‌الهدی در پاکستان
آغاز اتصال اینترنت به صورت محدود در کشور/ ترافیک داخلی رکورد شکست
علت قطعی گسترده اینترنت در تهران و البرز چه بود؟
حمله تروریستی به منطقه دیپلمات نشین پاکستان
اینترنت برای هیچ آزمونی قطع نخواهد شد
سقوط جنگنده اف-۱۶ پاکستان در اسلام‌آباد
پاکستان در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
سفیر هند در پاکستان اخراج شد
وزیر خارجه عربستان فردا در اسلام آباد
قطع سراسری اینترنت چه تأثیری بر کار و زندگی شما گذاشته است؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asY
tabnak.ir/005asY