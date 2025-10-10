اینترنت در پایتخت پاکستان قطع شد

سرویس اینترنت موبایل در سراسر شهر اسلام‌آباد و راولپندی بدون اطلاع قبلی از کار افتاده و حتی اینترنت ثابت نیز دچار اختلال شده است.

به ‌گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه‌های خبری پاکستان همزمان اعلام کردند که یک گروه مذهبی موسوم به "جنبش لبیک" در اعتراض به درگیری اخیر پلیس با فعالان آن در شهر لاهور، تهدید به انجام تظاهرات بزرگ به سمت اسلام‌آباد کرده است.

گزارش های دریافتی حکایت از تشدید تدابیر امنیتی در تمام مناطق اسلام‌آباد به ویژه بسته شدن مسیرهای منتهی به منطقه قرمز پایتخت پاکستان است.

خیابان‌های اصلی دو شهر اسلام‌آباد و راولپندی نیز با کانتینرهای بزرگ مسدود شده و حتی تردد حمل و نقل عمومی نیز ممنوع اعلام شده است.

گروه جنبش لبیک در شهر لاهور اعلام کرده که در اعتراض به یورش نیروهای پلیس و زخمی شدن ده ها نفر از فعالان خود فراخوان تظاهرات بزرگ در روز جمعه را داده است.