ترامپ: به جنگ غزه پایان دادیم/ با ایران همکاری می‌کنیم

ترامپ در اولین واکنش به اعلام آتش بس در غزه گفت: دیروز به یک دستاورد بزرگ در خاورمیانه رسیدیم و به جنگ غزه پایان دادیم و به صلح پایدار امیدواریم.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۵۷
1118 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جلسه کابینه برای بحث درباره توافق غزه گفت: آزادی تمامی زندانیان را تضمین کردیم. زندانیان روز دوشنبه یا سه‌شنبه آزاد خواهند شد.
وی تایید کرد: سعی خواهم کرد به خاورمیانه بروم. مراسم امضای توافق در مصر برگزار خواهد شد.

او گفت که معتقد است این امر منجر به «صلح پایدار» خواهد شد.

ترامپ گفت: ما در حال کار بر روی زمان‌بندی، زمان دقیق آن هستیم. ما به مصر خواهیم رفت، جایی که یک امضا، یک امضای اضافی خواهیم داشت. قبلاً امضایی به نمایندگی از من داشته‌ایم، اما قرار است یک امضای رسمی داشته باشیم.

ترامپ تاکید کرد: ما برای بازسازی غزه تلاش خواهیم کرد. غزه ثروت زیادی دارد و آنچه در آنجا به دست می‌آید، تأثیر قابل توجهی بر نوار غزه خواهد داشت. غزه بازسازی خواهد شد.  شما در آن بخش از جهان ثروت عظیمی توسط کشورهای خاص دارید و تنها بخش کوچکی از آن، آنچه آنها تولید می‌کنند، برای غزه معجزه خواهد کرد و من فکر می‌کنم شاهد خواهید بود که برخی از کشورهای فوق‌العاده پا پیش می‌گذارند و پول زیادی را صرف می‌کنند و از امور مراقبت می‌کنند.
وی گفت: رئیس جمهور اردوغان شخصاً در برقراری ارتباط با حماس مشارکت داشت و قطر و اندونزی نیز نقش مهمی ایفا کردند.

رئیس جمهور آمریکا افزود: ایران می‌خواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایران نمی‌تواند سلاح هسته ای داشته باشد.ما آنها را تحریم کردیم. اگر ایران را بمباران نمی‌کردیم، آنها احتمالاً سلاح‌های هسته‌ای متعددی داشتند  اما ما با ایران همکاری خواهیم کرد. ما دوست داریم آنها هم بتوانند کشورشان را بازسازی کنند.

وی در ادامه افزود: تهران اذعان کرده است که طرفدار آتش‌بس اسرائیل، حماس و توافق گروگان‌ها است.

ترامپ گفت: استیو ویتکاف خیلی سخت کار کرد؛ ما هفت جنگ را حل و فصل کرده‌ایم و این هشتمین جنگی است که به آن پایان می‌دهیم.

او بار دیگر گفت که معتقد است حل و فصل مناقشه بین روسیه و اوکراین اتفاق خواهد افتاد.

ترامپ گفت: "آن مناقشه‌ای که فکر می‌کردم شاید سریع‌ترین [حل و فصل] از بین همه [مناقشه‌ها] باشد، مناقشه بین روسیه و اوکراین خواهد بود. و فکر می‌کنم این هم اتفاق خواهد افتاد."

برچسب ها
آمریکا ترامپ غزه اسرائیل آتش بس حماس ایران برنامه هسته ای خبر فوری
