محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه، گفت که «اجازه» انجام مذاکرات درباره موضوعات غیرهسته‌ای را نداشته است.

به گزارش تابناک، محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه، در هفتمین نشست «نظم جهانی و سیاست خارجی ایران» در مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) درباره چرایی تمرکز تنها روی پرونده هسته‌ای با آمریکا گفت که «اجازه» انجام مذاکرات درباره موضوعات غیرهسته‌ای را نداشته است.

او تأکید کرد که اگر چه سابقاً می‌شد مسائل هسته‌ای را به‌صورت محدود حل کرد، اما امروز حل مشکل روابط با آمریکا تنها از طریق پرونده هسته‌ای «شدنی نیست» و لازم است برای موضوعات دیگر نیز طراحی و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

ظریف افزود که ورود به گفت‌وگو درباره موضوعات فراتر از هسته‌ای به معنای «تسلیم» نیست بلکه راهی برای گرفتن امتیاز است. او به نمونه‌هایی اشاره کرد و پرسید چرا برخی امتیازات — مانند وعده عدم ساخت موشک بالای دو هزار کیلومتر — بدون گرفتن امتیاز متقابل داده شده است. به گفته او، گاهی برای «دفع شر» مجبور به واگذاری‌هایی شده‌اند؛ مثلاً بازرسی‌های آژانس پس از قانون راهبردی مجلس نیز تا حدی در همان چارچوب بوده است.

در مورد مکانیسم اسنپ‌بک ظریف گفت امکان تأثیرگذاری بر آمریکا وجود دارد و یادآور شد که گروه‌هایی مانند «ایپک» (AIPAC) نیز در موضوع برجام شکست خوردند؛ او به شکست تلاش‌های پمپئو برای فعال‌سازی اسنپ‌بک در شورای امنیت اشاره کرد و گفت امکان شکست دادن ایالات متحده در معرکه دیپلماتیک نیز وجود دارد.

ظریف در پایان تأکید کرد که می‌توان هم آمریکا را در عرصه دیپلماتیک شکست داد و هم در داخل آمریکا روی افکار عمومی و نهادها کار کرد؛ شرط آن این است که خودمان به دیپلماسی باور داشته باشیم.