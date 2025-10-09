En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویب سی‌اف‌تی در این زمان چه فایده‌ای دارد؟

علی صوفی می گوید انگار تا همه منافع ملی خود را از دست ندهیم و چیزی برای معامله کردن نداشته باشیم، هیچ تصمیمی نمی‌گیریم.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۴۸
| |
318 بازدید
تصویب سی‌اف‌تی در این زمان چه فایده‌ای دارد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، حالا که مکانیسم ماشه و به تبع آن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران فعال شده‌اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ملحق شدن ایران به کنوانسیون CFT رای مثبت اما مشروط داد.

در شرایط عادی که تحریمی وجود نداشته باشد نپیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF یک تحریم مضاعف داخلی محسوب می‌شد. اما حالا که تحریم‌های جهانی علیه تهران وضع می‌شود مشخص نیست که پیوستن به این کنوانسیون‌ها اثر دارد یا نه. تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد، شاید وضعیت اقتصاد ایران را متفاوت می‌کرد.

خبرآنلاین چرایی تصویب سی‌اف‌تی بعد از بازگشت تحریم‌ها را از علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب جویا شده است. 

* بعد از هفت سال و سه دوره بررسی، مجمع تشخیص پیوستن به کنوانسیون سی‌اف‌تی را تصویب کرد. چرا بعد از هفت سال این تصمیم گرفته شد؟

متاسفانه تا یک مسئله‌ای به بحران منجر و خطرناک نشود، اقدامی ‌نمی‌شود. الان دیگر نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. انگار داریم به غرب و دشمنان امتیاز می‌دهیم. در حالی که اصلا برای دشمنان ما هیچ فرقی نمی‌کند.

* فکر می کنید با تصویب سی‌اف‌تی پالس خاصی داده می‌شود؟

بله، پالس داده می‌شود که ما هماهنگ هستیم و مثل سایر کشورها از قانون بین‌المللی تبعیت می‌کنیم و می‌خواهیم از سیستم مالی بین‌المللی استفاده کنیم. در حالی که قبلا هم می‌توانستیم سی‌اف‌تی را تصویب کنیم. اما به خاطر یکی دو بند مربوط به شفاف بودن نظام مالی رسما اعلام کردیم که نمی‌توانیم تصویب کنیم. این کار ما پالسی شد که دنیا مدعی شود ایران از تروریسم حمایت می‌کند. کنوانسیون را همین‌گونه نگه داشتیم و حالا تصویب کردیم. 

کار به جاهایی می‌رسد که نظام از تندروها عبور می‌کند

* گروه‌های تندرو با پالرمو و سی‌اف‌تی مخالفت شدیدی داشتند، اما بعد از این همه مخالفت تصویب شد. آیا این به آن معنا هست که نظام تصمیم گرفته که از تندروها عبور کند؟

کار به جاهایی می‌رسد که مجبور است عبور کند. الان هم همین است؛ یعنی اصلا دل این‌ها نمی‌خواهد که پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف و اصلا این حرف‌ها تصویب شود. ایده‌آل آن‌ها کره شمالی است. خیلی تخفیف دهند می‌گویند چین.

این‌ها یک جریان ۱۰۰درصد انحرافی هستند. انحرافشان هم ۳۰، ۴۰ یا، ۹۰ درجه نیست؛ ۱۸۰ درجه است. یعنی درست مخالف قانون اساسی هستند. برخی از این‌ها کاسبان تحریمند.

فقط جبهه پایداری از فعال شدن مکانیسم ماشه خوشحال است

الان همه مردم، کل حاکمیت، مسئولین، همه از اینکه مکانیسم ماشه فعال شده و آن شش قطعنامه علیه ملت ایران اعمال می‌شود، ناراحت و نگران هستند. حتی چین و روسیه، کشورهای دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل معترض هستند. اما فقط طیف تندرو و جبهه پایداری از این موضوع خوشحال است. جبهه پایداری از اینکه تحریم‌ها به قوت خود ادامه پیدا کند چه سودی می‌برد؟ خوشحالی آن‌ها هم کاملا علنی است و این موضوع را صراحتا اعلام می‌کنند.

* چرا سی‌اف‌تی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه تصویب شد؟

همانطور که گفتم ما تا وقتی خطر و بحران را احساس نکنیم، اقدامی نمی‌کنیم. الان کاملاً ما در شرایط بحرانی و جنگی هستیم. تقریباً همه نهادهای قانونی علیه ما اقدام کرده اند؛ از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل که به عدم فعالسازی مکانیسم ماشه رأی نداد. کشورهای اروپایی و آمریکا هم به ما هجمه وارد کرده‌اند و ما ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد هستیم. بنابراین در چنین شرایطی به تکاپو و فراهم کردن زمینه‌ها افتادند اما از آن طرف پاسخی نمی‌گیرد.

قبل از جنگ اسرائیل، آمریکا گفت بیایید مذاکره کنیم، ایران گفت مذاکره غیرمستقیم می‌کنیم. وسط مذاکره حمله کرد به ایران چون خواستند پاسخ آن نوع مذاکره را بدهند.

 آنها هم می‌دانند که غنی‌سازی ما در حد بمب نیست 

الان در شرایطی قرار گرفته‌ایم که منافع ملی در خطر قرار گرفته است. موشک ما منافع ملی حفظ بقاست. انگار تا همه منافع ملی خود را از دست ندهیم و چیزی برای معامله کردن نداشته باشیم، هیچ تصمیمی نمی‌گیریم.

دیپلمات کهنه‌کاری مثل آقای کمال خرازی سال گذشته مصاحبه کرد و گفت ما در یک قدمی بمب هسته‌ای هستیم. در حالی که آنها به ما می‌گویند شما دنبال بمب هستید، این چه حرفی است؟ در یک قدمی بمب یعنی غنی‌سازی بالای ۹۰ درصد! در صورتی که مقام معظم رهبری اعلام کردند که ما گفتیم غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد بالا نرود و ما دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. من آن موقع از صحبت‌های آقای خرازی تعجب کردم. وقتی ایشان وزیر خارجه بود، می‌گفت نمی‌خواهیم بمب هسته ای بسازیم؛ شرعاً و عرفاً هم نمی‌توانیم بمب هسته‌ای داشته باشیم. چون شرایط بحرانی شده و چیزی دیگری نمی‌بینیم که روی آن‌ها دست بگذاریم می‌گوییم اگر تکان بخورید بمب هسته‌ای می‌سازیم. در حالی که آنها هم می‌دانند که غنی‌سازی ما در آن حد نیست و می‌دانند که آقای کمال خرازی بلوف می‌زند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی صوفی CTF پالرمو FATF‌ خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کیهان به پیوستن ایران به CFT
مخالفین پالرمو و CFT تخصص ندارند!
طلسم FATF شکست: مذاکرات مستقیم پس از ۶ سال!
مجمع تشخیص مصلحت CFT را تصویب می‌کند؟
شروط مهم مجمع تشخیص برای پیوستن به CFT
ایران به زودی از لیست سیاه خارج می‌شود!
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم
دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع درباره پالرمو و CFT
عباس عبدی: پالرمو بالاخره از کما درآمد!
فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست
مخالفت روزنامه اصول گرا با تصویب CFT و پالرمو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005arc
tabnak.ir/005arc