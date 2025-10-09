به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «دفتر کنترل داراییهای خارجی در حال تشدید اقدامات خود علیه صادرات نفت و پتروشیمی ایران است و بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی را که فروش و حمل نفت و گاز مایع ایران را تسهیل میکنند، تحریم میکند.»
به ادعاd وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکهها میلیاردها دلار از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران را تسهیل کردهاند.
تحریمهای جدید آمریکا شامل سه شرکت مستقر در امارات، سه شرکت صوری در هنگکنگ، یک پالایشگاه چینی و یک پایانه نفتی میشود. همچنین وزارت خزانهداری چند نفتکش را که با پرچم کشورهای پاناما، هنگکنگ و مغولستان تردد میکنند، هدف قرار داده است.