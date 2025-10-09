پایان وحشت در اصفهان/سارقان خشن دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در پی وقوع سه فقره زورگیری خشن از بانوان در سطح شهر اصفهان، کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه موفق به شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها شدند.
سرهنگ کارآگاه حسنعلی اکبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: «سارقین در این سرقتها با استفاده از خشونت اقدام به سرقت دستبند و گردنبند بانوان کرده بودند. با توجه به اهمیت موضوع، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و با پیگیری مستمر و انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی دقیق، متهمان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.»
وی با تأکید بر برخورد قاطع با مجرمان افزود: «پیام ما به افرادی که قصد برهم زدن امنیت شهروندان را دارند این است که هیچ سناریوی مجرمانهای برای آنها پایانی خوش نخواهد داشت. چشمان همیشه بیدار کارآگاهان پلیس آگاهی، طبق قانون، با این افراد برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.»
رئیس پلیس آگاهی استان همچنین از همکاری مردم و پلیس قدردانی کرد و گفت: «از مجموعه پلیس آگاهی استان اصفهان، نیروهای انتظامی و مردم شریف اصفهان تشکر میکنم که با همکاری مؤثر خود زمینه دستگیری این سارقان را فراهم کردند. مایه افتخار است که نیروهای انتظامی با اقتدار و تعهد، حافظ جان و مال مردم هستند.»
پرونده این سارقان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.