عکس: دماوند، سپیدِ تنها در میان ابر‌های خاکستری

دماوند، این نماد جاودانهٔ استواری و شکوه ایرانیان، این روز‌ها در هاله‌ای از آلودگی هوا نفس می‌کشد. قلهٔ سپید و آزاده‌ای که قرن‌ها در برابر تندباد‌ها و تاریخ ایستاده، اکنون در محاصرهٔ ابر‌های خاکستری و سکوت سنگین آلاینده‌ها قرار گرفته است. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که ادامهٔ این روند، نه تنها چهرهٔ این میراث طبیعی را مخدوش می‌کند، که نفس‌های بام ایران را به شماره می‌اندازد.