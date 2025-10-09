En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۲۹۱
بازدید: ۴۷۰

عکس: دماوند، سپیدِ تنها در میان ابر‌های خاکستری

دماوند، این نماد جاودانهٔ استواری و شکوه ایرانیان، این روز‌ها در هاله‌ای از آلودگی هوا نفس می‌کشد. قلهٔ سپید و آزاده‌ای که قرن‌ها در برابر تندباد‌ها و تاریخ ایستاده، اکنون در محاصرهٔ ابر‌های خاکستری و سکوت سنگین آلاینده‌ها قرار گرفته است. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که ادامهٔ این روند، نه تنها چهرهٔ این میراث طبیعی را مخدوش می‌کند، که نفس‌های بام ایران را به شماره می‌اندازد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
دماوند محیط زیست آلودگی هوا طبیعت تک عکس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.