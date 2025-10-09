En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن

در روزهایی که برای ابقای ریکاردو ساپینتو تردیدهایی ایجاد شده بود، این مربی پرتغالی قرار است پس از بازگشت از مرخصی تیمش را با تغییراتی ملموس وارد مرحله‌ای تازه کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۸۹
| |
676 بازدید
|
۲

بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن

پس از ابقای ریکاردو ساپینتو به نظر می‌رسد جنگ بقا در استقلال از نیمکت به درون زمین انتقال پیدا کند و چند بازیکن که متهم به کم کاری بودند، فرصت محدودی دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ابقای ریکاردو ساپینتو در استقلال و بازگشت او به ایران بیش از آنکه یک تصمیم فنی مهم و حفظ ثبات در این تیم باشد، پیام روشنی بود به بازیکنانی که شاید انتظار داشتند مربی پرتغالی این تیم را ترک کند؛ آن هم پیش از آنکه محرومیتش در لیگ ایران به پایان برسد و ساپینتو بتواند بار دیگر از لب خط تیمش را هدایت کند.

بازگشتِ مردی که شور و جنونش می‌تواند دوباره به نیمکت آبی‌ها جان بدهد، پایان کودتاهای پیدا و پنهان علیه این مربی پرتغالی است که برخی بازیکنان از شروع فصل سر ناسازگاری با او داشتند و این اتفاق پس از شکست تلخ مقابل الوصل، نمایان‌تر شد.

این فصل اوضاع در اردوی استقلال به آرامی پیش نرفته؛ آبی‌پوشان در لیگ قهرمانان آسیا از دو بازی خود هیچ امتیازی نگرفته‌اند و در لیگ برتر نیز نتوانسته‌اند هواداران را راضی نگه دارند. با این حال، ضعف سایر تیم‌های مدعی در شروع فصل باعث شده شاگردان ساپینتو با وجود تنها ۷ امتیاز از ۶ مسابقه، فاصله‌ای دو امتیازی تا صدر جدول داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

در هفته‌های اخیر، صحبت‌هایی درباره احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو و حتی بازگشت فرهاد مجیدی به گوش می‌رسید؛ اما پاسخ منفی سرمربی سابق استقلال، مدیران باشگاه را به سمت گزینه حفظ و حمایت از مربی پرتغالی سوق داد. در روزهایی که زمزمه برکناری ساپینتو به گوش رسیده بود، به نظر می‌رسید برخی بازیکنان هم در حال نقش‌آفرینی در این زمینه بودند و با اتهاماتی چون کم کاری نیز مواجه شدند، اما مربی پرتغالی تعدادی از آنها را نیمکت‌نشین کرد تا بتواند مشکلات داخلی تیمش را حل کند.

بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن

ساپینتو در جریان تعطیلات فیفادی برای استراحت چند روزی راهی دوبی شده، طبق گفته‌های بیژن طاهری روز جمعه به تهران بازمی‌گردد تا تمرینات استقلال را زیر نظر بگیرد. آن هم در روزهایی که برای ابقای مربی پرتغالی تردیدهایی ایجاد شده بود.

سرمربی آبی‌ها در بازگشت از مرخصی قرار است تیمش را با تغییراتی ملموس وارد مرحله‌ای تازه کند. ساپینتو که کنار زمین پرانرژی نشان داده، از عملکرد برخی شاگردانش در هفته‌های ابتدایی راضی نیست و تعدادی از آنها را نیمکت‌نشین کرده است.

اگر استقلال با تغییراتی که در ترکیب ایجاد شده، نتیجه بگیرد و مربی پرتغالی هم ماندنی شود، بازیکنان مغضوب او تا نیم‌فصل فرصت دارند خودشان را به سرمربی ثابت کرده و نظر او را تغییر دهند، در غیر این صورت احتمال کنار گذاشته شدنشان از فهرست تیم یا نیمکت‌نشینی تا پایان فصل آن هم در فصل منتهی به جام جهانی وجود دارد.

بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن

ساپینتو که دوران محرومیت دو ماهه خود را نیز پشت سر گذاشته، از این پس می‌تواند دوباره روی نیمکت بنشیند و مستقیماً هدایت تیم را بر عهده گیرد. بازگشت او می‌تواند برای استقلال هم آغاز یک بازسازی تاکتیکی باشد و هم شاید آخرین فرصت برای برخی بازیکنان که اعتماد مربی پرتغالی را از دست داده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ریکاردو ساپینتو استقلال لیگ برتر لیگ قهرمانان آسیا ۲ فرهاد مجیدی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حذف رضاییان؛ هم از ترکیب اصلی، هم از کاپیتانی!
ابقا یا اخراج ساپینتو به هفته بعد موکول شد
وقتی دلسوزان فوتبال ایران خودی نیستند؛ نمایش مهوع مدیران سابق در جایگاه طلبکار
سفر به دوبی با کوله‌باری از تردید؛ ساپینتو برمی‌گردد و تیمش را از لب خط دید می‌زند!
هواداران ساپینتو را سورپرایز کردند! + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
حیف پول که میدن به این
رضا تاجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
ساپینتو باید بمونه و دو سه تا بازیکن رو نیم فصل پرت کنه بیرون
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aqf
tabnak.ir/005aqf