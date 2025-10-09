بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن

پس از ابقای ریکاردو ساپینتو به نظر میرسد جنگ بقا در استقلال از نیمکت به درون زمین انتقال پیدا کند و چند بازیکن که متهم به کم کاری بودند، فرصت محدودی دارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ابقای ریکاردو ساپینتو در استقلال و بازگشت او به ایران بیش از آنکه یک تصمیم فنی مهم و حفظ ثبات در این تیم باشد، پیام روشنی بود به بازیکنانی که شاید انتظار داشتند مربی پرتغالی این تیم را ترک کند؛ آن هم پیش از آنکه محرومیتش در لیگ ایران به پایان برسد و ساپینتو بتواند بار دیگر از لب خط تیمش را هدایت کند.
بازگشتِ مردی که شور و جنونش میتواند دوباره به نیمکت آبیها جان بدهد، پایان کودتاهای پیدا و پنهان علیه این مربی پرتغالی است که برخی بازیکنان از شروع فصل سر ناسازگاری با او داشتند و این اتفاق پس از شکست تلخ مقابل الوصل، نمایانتر شد.
این فصل اوضاع در اردوی استقلال به آرامی پیش نرفته؛ آبیپوشان در لیگ قهرمانان آسیا از دو بازی خود هیچ امتیازی نگرفتهاند و در لیگ برتر نیز نتوانستهاند هواداران را راضی نگه دارند. با این حال، ضعف سایر تیمهای مدعی در شروع فصل باعث شده شاگردان ساپینتو با وجود تنها ۷ امتیاز از ۶ مسابقه، فاصلهای دو امتیازی تا صدر جدول داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
در هفتههای اخیر، صحبتهایی درباره احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو و حتی بازگشت فرهاد مجیدی به گوش میرسید؛ اما پاسخ منفی سرمربی سابق استقلال، مدیران باشگاه را به سمت گزینه حفظ و حمایت از مربی پرتغالی سوق داد. در روزهایی که زمزمه برکناری ساپینتو به گوش رسیده بود، به نظر میرسید برخی بازیکنان هم در حال نقشآفرینی در این زمینه بودند و با اتهاماتی چون کم کاری نیز مواجه شدند، اما مربی پرتغالی تعدادی از آنها را نیمکتنشین کرد تا بتواند مشکلات داخلی تیمش را حل کند.
ساپینتو در جریان تعطیلات فیفادی برای استراحت چند روزی راهی دوبی شده، طبق گفتههای بیژن طاهری روز جمعه به تهران بازمیگردد تا تمرینات استقلال را زیر نظر بگیرد. آن هم در روزهایی که برای ابقای مربی پرتغالی تردیدهایی ایجاد شده بود.
سرمربی آبیها در بازگشت از مرخصی قرار است تیمش را با تغییراتی ملموس وارد مرحلهای تازه کند. ساپینتو که کنار زمین پرانرژی نشان داده، از عملکرد برخی شاگردانش در هفتههای ابتدایی راضی نیست و تعدادی از آنها را نیمکتنشین کرده است.
اگر استقلال با تغییراتی که در ترکیب ایجاد شده، نتیجه بگیرد و مربی پرتغالی هم ماندنی شود، بازیکنان مغضوب او تا نیمفصل فرصت دارند خودشان را به سرمربی ثابت کرده و نظر او را تغییر دهند، در غیر این صورت احتمال کنار گذاشته شدنشان از فهرست تیم یا نیمکتنشینی تا پایان فصل آن هم در فصل منتهی به جام جهانی وجود دارد.
ساپینتو که دوران محرومیت دو ماهه خود را نیز پشت سر گذاشته، از این پس میتواند دوباره روی نیمکت بنشیند و مستقیماً هدایت تیم را بر عهده گیرد. بازگشت او میتواند برای استقلال هم آغاز یک بازسازی تاکتیکی باشد و هم شاید آخرین فرصت برای برخی بازیکنان که اعتماد مربی پرتغالی را از دست دادهاند.