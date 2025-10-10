پاسخ ایلیا موتور به تابناک با مخفی شدن پشت شعار سال !

متن پاسخ صنایع خودروسازی ایلیا به شرح زیر است :

رسانه محترم تابناک

صنایع خودروسازی ایلیا اعلام می‌دارد، تمامی خودرو‌های دایون توسط واحد خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های دارای خدمات پس از فروش تأمین قطعه شده‌اند و ارائه خدمات این خودروسازی به دارندگان خودرو‌های دایون Y۵ و Y۷ ادامه دارد.

لازم به ذکر است، این خودروسازی وظیفه خود می‌داند به‌صورت سالانه، خدمات سرویس‌های ادواری و همچنین خدمات‌رسانی رایگان برخی ملزومات همچون تعویض روغن و ... را اجرا کند.

در همین راستا، خودروسازی ایلیا از تاریخ ۳ دی‌ماه لغایت ۳۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ طرح خدمات زمستانی را برای محصول دایون اجرایی کرد که در این طرح زمستانه، تعویض رایگان روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا به همراه بازدید رایگان سیستم ترمزها، عملکرد قوای محرکه و ... انجام شد و به دلیل استقبال مشتریان، تا پایان اسفندماه ادامه داشت.

این خودروسازی همچنین لازم می‌داند نسبت به موارد اعلام شده در متن این خبر مبنی بر نبود تضمین خدمات پس از فروش این پرسش را مطرح کند که رسانه تابناک بر چه مبنا و مستنداتی اعلام می‌نماید که تضمینی برای خدمات پس از فروش محصولات این شرکت وجود ندارد؟ در حالی که خودروسازی ایلیا دارای خط تولید مجزا در شهر ساوه بوده و برای ارائه و عرضه هر مدل محصول، بر اساس مصوبات وزارت صمت و الزامات تعیین شده بابت ارائه خدمات پس از فروش، تولیدات خود را انجام می‌دهد.

از این رو لازم به تأکید است: در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران سربلند و هجمه‌ها و دشمنی‌پراکنی‌های غرب به‌ویژه آمریکا و اسرائیل که بر اقتصاد این مرز و بوم تحمیل کرده‌اند، خودروسازی ایلیا با تولیدات و ایجاد فضای کارآفرینی در راستای فرصت اشتغال‌زایی، توانسته است برای حداقل ۲۵۰ نفر از هموطنان محترم این فضا را فراهم کند؛ لذا با اشاره به شرایط اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری بابت نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید"، خودروسازی ایلیا هرگونه گزارش موهوم و بی‌اساس هر یک از رسانه‌های کشور از جمله تابناک که موجب خدشه‌دار شدن این شعار می‌گردد را بی‌تردید به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند و اشاعه آن را به مثابه آب به آسیاب دشمن ریختن تلقی می‌کند.

این جوابیه از طرف خانم نگار میرکریمی به عنوان مدیر مسئول به معاونت روابط عمومی سایت خبری تحلیلی تابناک ارسال گردیده .

اما پاسخ گروه خودرو تابناک " ماشین.کلیک"

-گروه خودرو تابناک "ماشین.کلیک" با تکیه بر تیم متخصص در صنعت خودرو، گروه تولید و تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات فنی و میدانی از تست و بررسی خودرو‌ها تا مصاحبه با دارندگان محصولات، از جمله تولیدات شرکت ایلیا موتور، به فعالیت خود در حوزه خودرو اقدام می‌نماید.

از این رو، تمامی اخبار و گزارش‌ها پس از عبور از لایه‌های تخصصی و فنی، منتشر می‌گردند.

بر اساس نظرات کاربران در سایت‌های خودرویی، صفحات اینستاگرامی و پایش نظرات در سایت تابناک، بررسی خدمات‌دهی و محصولات شرکت ایلیا موتور انجام و نتایج زیر حاصل شد:

۱. نارضایتی گسترده مشتریان:

در مصاحبه تابناک با ۱۱ نفر از دارندگان خودروی دایون (محصول مونتاژی شرکت ایلیا موتور)، ۹ نفر نارضایتی کامل خود را از خدمات پس از فروش اعلام کردند، یک نفر رضایت نسبی داشت و دو نفر اظهار داشتند که به دلیل تجربه بد خدمات این شرکت، دیگر به نمایندگی‌های ایلیا مراجعه نخواهند کرد.

۲. مشکلات فنی در تست‌های کارشناسی:

در تست‌ها و بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان فنی و بر اساس اظهارات یکی از مدیران شرکت ایلیا موتور آقای " ع .م " در حضور خبرنگار تابناک ، خودروی دایون Y۵ با مشکل گرمای شدید موتور و ایراد در گیربکس مواجه است. این موارد با اقلیم و شرایط ایران سازگاری ندارد و بنا به گفته منابع فنی، بسیاری از این خودرو‌ها نیازمند تعویض گیربکس هستند. علت اصلی این مسئله، داغ کردن بیش از حد و استهلاک بالای گیربکس ساخت آیسین - زومکس عنوان شده است.

۳. محدودیت شبکه خدمات پس از فروش:

تعداد نمایندگی‌های فعال ایلیا موتور در کشور به حدود ۲۲ مورد محدود است. این رقم در مقایسه با حجم مشکلات اعلامی مشتریان، پاسخ‌گوی نیاز واقعی نیست.

گزارش میدانی خبرنگار تابناک از نمایندگی مرکزی ایلیا موتور نشان می‌دهد تعدادی از خودرو‌های دایون Y۵ به دلیل خرابی‌های مختلف مدت‌ها در صف تعمیر مانده‌اند؛ این موضوع با اظهارات مالکان و شواهد میدانی مطابقت دارد.

۴. موضع تابناک در قبال پاسخ ایلیا موتور:

تابناک با تأکید بر رویکرد حرفه‌ای خود و شعار این رسانه " حقیقت همیشه تابناک است " به معنای درخشان بودن حقیقت میان جو سازی و دروغ ، وظیفه خود را انتشار گزارش‌های نقادانه، سازنده و کمک کننده به بهبود کیفیت تولید و خدمات خودروسازان داخلی می‌داند. اما در عین حال، تأکید دارد که:

«شرکت ایلیا موتور ظاهراً به جای انتقادپذیری و قدم گذاشتن در مسیر درست خدمات پس از فروش تمایل دارد با قایم شدن پشت بحث‌های تحریم و حتی سوءاستفاده و روایت‌سازی جعلی از شعار سال ابلاغی از مقام معظم رهبری از مسئولیت خود شانه خالی نموده و با استفاده ابزاری از معنا و مفهوم برداشتی خود از بیانات رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاری سال توسط ایشان از زیر بار مسئولیت خود در مقابل مردم و مشتریان که پول‌های زحمت‌کشیده خود را به این شرکت سپرده‌اند فرار کند.»

تابناک در پایان، ضمن استقبال از شفافیت و پاسخ‌گویی خودروسازان، تأکید می‌کند که انتقاد از عملکرد صنعتی یا خدماتی هیچ شرکت داخلی، به معنای تقابل با سیاست‌های کلی کشور نیست بلکه تلاشی برای ارتقای سطح کیفی صنعت خودروسازی ایران و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان است.

در آخر لازم به طرح سوالی عمیق و اساسی است ؛ صنایع خودرو سازی ایلیا و نویسنده پاسخ ؛ با چه وجاهت و اهلیت رسمی و یا غیر رسمی میتواند انتقاد از عملکرد خود را به مثابه خدشه دار شدن شعار سال 1404 ابلاغی از معظم له دانسته و سعی در لاپوشانی قصور خود پشت وجاهت و حجت سخنان رهبر معظم انقلاب دارد ؟ آیا این موضوع یعنی سو استفاده از بیانات رهبری و همچنین شعار ابلاغی ایشان و همچنین دیگر بیانات مقامات لشگری و کشوری فقط مختص این جوابیه ارسالی به تابناک بوده یا سیاست کلی این شرکت ، روایت سازی و معطوف کردن عملکرد خود به بیانات و جریان های سیاسی و اصلی نظام است ؟ این موضوع نیاز به بررسی عمیق نهاد های نظارتی و امنیتی به صورت جدی و ویژه دارد .