مجموعه عکس: لیبی پس از انقلاب، غنیمت جنگی غرب
لیبی پیش از انقلاب ۲۰۱۱ با درآمد سرشار نفتی، ذخایر ارزی قابل توجه، و سرمایهگذاری در زیرساختهای ملی، الگویی از توسعه نسبی در شمال آفریقا بود. مردم این کشور از خدمات درمانی رایگان، تحصیلات عالی بدون هزینه، و حتی وامهای بدون بهره برای ازدواج یا خرید خانه برخوردار بودند. با وجود نظام بسته سیاسی، لیبی از ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی برخوردار بود. غرب که درگیر بحرانهای پیدرپی اقتصادی و انرژی بود، با نقاب حقوق بشر و دموکراسی، پروژهای هدفمند برای سقوط دولت مرکزی لیبی طراحی کرد تا تسلط خود را بر منابع انرژی این کشور تثبیت کند. با حذف قذافی، درهای نفت و گاز به روی شرکتهای غربی گشوده شد، اما درهای جهنم بر مردم لیبی. امروز، این کشور شاهد جنگ داخلی، فقر گسترده، مهاجرت میلیونی، و شکافهای قومی و قبیلهای عمیق است. رؤیای آزادی، به کام تاریکی فرو رفت و مردم لیبی قربانیان سادهلوح حیلهای شدند که غرب با دقت طراحی کرده بود