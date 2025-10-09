کاپیتان پرسپولیس از بازی بعدی محروم شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u06af \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062d\u0630\u0641\u06cc \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633\u060c\u00a0\u0627\u0645\u06cc\u062f \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0634\u0627\u0647\u060c \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0648\u00a0\u0648\u062d\u062f\u062a \u062d\u0646\u0627\u0646\u0648\u0641\u060c \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u062a\u06cc\u0645 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0