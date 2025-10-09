En
کاپیتان پرسپولیس از بازی بعدی محروم شد

سازمان لیگ فوتبال اسامی بازیکنان محروم این دور از مسابقات را منتشر کرد که نام امید عالیشاه و وحدت حنانوف به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۱۷
771 بازدید

به گزارش تابناک، طبق اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران، فهرست بازیکنان محروم از حضور در مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی مشخص شد.

بر این اساس، امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس و وحدت حنانوف، مدافع تیم سپاهان اصفهان، در میان این محرومان هستند.

کاپیتان پرسپولیس از بازی بعدی محروم شد

برچسب ها
جام حذفی ایران پرسپولیس سپاهان امید عالیشاه وحدت هنانوف
tabnak.ir/005apV
