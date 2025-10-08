En
بارزانی: نمی‌خواهیم منبع تهدیدی برای ایران باشیم

رئیس اقلیم کردستان روز چهارشنبه در گفت‌وگویی تاکید کرد که این اقلیم اجازه نخواهد داد از خاک خود هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران انجام بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۰۳
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نچیروان بارزانی» رئیس‌ اقلیم کردستان اظهار داشت: «ما نمی‌خواهیم منبع تهدیدی برای ایران باشیم؛ این سیاست اقلیم کردستان است.»

به نوشته «روداو»، بازرانی در ادامه گفت: «ایران یکی از همسایگان مهم ماست. ما مرز طولانی با ایران داریم و هرگز نخواسته‌ایم و نمی‌خواهیم روابطمان با ایران آسیب ببیند.»

وی افزود که اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از خاک آن علیه ایران اقدام کند.

بارزانی همچنین درباره انتخابات آینده عراق گفت: «باور دارم انتخابات پیش‌رو بسیار مهم است؛ پس از انتخابات سال ۲۰۰۵، این یکی مهم‌ترین انتخابات در عراق است.»

وی ادامه داد: «عاملان حملات پهپادی به اقلیم کردستان، از دولت بودجه و حقوق دریافت می‌کنند. این گروه‌های مسلح از این پهپادها علیه اقلیم کردستان استفاده می‌کنند و باید جلوی این کار گرفته شود.»

بارزانی تاکید کرد: «این گروه‌ها باید زیر فرمان نخست‌وزیر عراق - به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح - باشند؛ در غیر این صورت اقلیم کردستان ساکت نخواهد ماند و اوضاع نمی‌تواند به همین شکل ادامه یابد.»

رئیس‌ اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با روند صلح ترکیه گفت: «ما دوستی بسیار نزدیکی با ترکیه داریم. با رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کردم و معتقدم ترکیه در این روند بسیار جدی است، هرچند ممکن است احساس کنیم این روند کمی کند پیش می‌رود.»

وی ادامه داد: «پیام اوجالان کاملا روشن است. قندیل می‌داند چه باید بکند اما کاری انجام نمی‌دهد. اکنون دو طرف در انتظار یکدیگر هستند و به این شکل نمی‌توانند به هیچ نتیجه‌ای برسند. باید گام‌هایی از سوی پ.ک.ک برداشته شود تا این روند به نتیجه‌ای مثبت برسد.»

وی در انتها گفت: «پ.ک.ک می‌گوید به سخنان اوجالان گوش می‌دهد اما وقتی نوبت به عمل می‌رسد، هیچ اقدامی نمی‌کند. زمان این‌گونه بازی‌ها نیست.»

