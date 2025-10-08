به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان اظهار داشت: «ما نمیخواهیم منبع تهدیدی برای ایران باشیم؛ این سیاست اقلیم کردستان است.»
به نوشته «روداو»، بازرانی در ادامه گفت: «ایران یکی از همسایگان مهم ماست. ما مرز طولانی با ایران داریم و هرگز نخواستهایم و نمیخواهیم روابطمان با ایران آسیب ببیند.»
وی افزود که اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از خاک آن علیه ایران اقدام کند.
بارزانی همچنین درباره انتخابات آینده عراق گفت: «باور دارم انتخابات پیشرو بسیار مهم است؛ پس از انتخابات سال ۲۰۰۵، این یکی مهمترین انتخابات در عراق است.»
وی ادامه داد: «عاملان حملات پهپادی به اقلیم کردستان، از دولت بودجه و حقوق دریافت میکنند. این گروههای مسلح از این پهپادها علیه اقلیم کردستان استفاده میکنند و باید جلوی این کار گرفته شود.»
بارزانی تاکید کرد: «این گروهها باید زیر فرمان نخستوزیر عراق - بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح - باشند؛ در غیر این صورت اقلیم کردستان ساکت نخواهد ماند و اوضاع نمیتواند به همین شکل ادامه یابد.»
رئیس اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با روند صلح ترکیه گفت: «ما دوستی بسیار نزدیکی با ترکیه داریم. با رئیسجمهور ترکیه دیدار کردم و معتقدم ترکیه در این روند بسیار جدی است، هرچند ممکن است احساس کنیم این روند کمی کند پیش میرود.»
وی ادامه داد: «پیام اوجالان کاملا روشن است. قندیل میداند چه باید بکند اما کاری انجام نمیدهد. اکنون دو طرف در انتظار یکدیگر هستند و به این شکل نمیتوانند به هیچ نتیجهای برسند. باید گامهایی از سوی پ.ک.ک برداشته شود تا این روند به نتیجهای مثبت برسد.»
وی در انتها گفت: «پ.ک.ک میگوید به سخنان اوجالان گوش میدهد اما وقتی نوبت به عمل میرسد، هیچ اقدامی نمیکند. زمان اینگونه بازیها نیست.»