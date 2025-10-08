رونالدو به اولین میلیاردر دنیای فوتبال تبدیل شد

به گزارش تابناک، رونالدو با رسیدن دارایی خالصش به ۱.۴ میلیارد دلار، اولین فوتبالیستی است که به عنوان میلیاردر دنیای فوتبال معرفی شده است.

به گزارش بلومبرگ، ثروت خالص کریستیانو رونالدو، اسطوره‌ی فوتبال پرتغال و جهان، به ۱٫۴ میلیارد دلار رسیده است و او اکنون اولین فوتبالیست میلیاردر تاریخ محسوب می‌شود.

طبق آخرین تحلیل‌ها، دارایی‌های کریس رونالدو ۴۰ ساله فقط محدود به هنرنمایی‌های او در زمین فوتبال نمی‌شوند. برای نمونه، رونالدو قراردادهای تبلیغاتی هنگفتی با نایکی و آرمانی امضا کرده است.

از زمان انتقال رونالدو به النصر عربستان سعودی، دارایی خالص او به شدت افزایش یافته است.