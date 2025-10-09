En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیماری‌های قلبی کشنده اما قابل پیشگیری هستند

یک فوق تخصص قلب و عروق با تشریح ابعاد هشدارآمیز شیوع بیماری های قلبی، بر امکان پیشگیری آسان از این بیماری‌ها تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۷۳
| |
2 بازدید
بیماری‌های قلبی کشنده اما قابل پیشگیری هستند

یک متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در سخنانی با ارائه آماری تکان دهنده از گسترش و عواقب بیماری های قلبی عروقی در جهان، این بیماری ها را به عنوان بزرگ ترین تهدید برای سلامت بشر معرفی و در عین حال، بر قابل پیشگیری بودن آنها تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این متخصص قلب و عروق به آمارهای جهانی در این رابطه اشاره کرد و گفت: بیماری های قلبی عروقی شامل سکته قلبی، سکته مغزی و مرگ ناگهانی قلبی، سالانه موجب فوت دوازده میلیون نفر در سراسر جهان می شود و در همه کشورها، عامل نیمی از مرگ و میرهای بزرگسالان است.

وی با بیان اینکه «آترواسکلروز» شایع ترین علت مرگ در اکثر کشورها و مهم ترین عامل از کارافتادگی است، افزود: علیرغم پیشرفت های چشمگیر در روش های تشخیصی و درمانی، کماکان یک سوم بیماران دچار سکته قلبی، فوت می کنند که نیمی از این مرگ ها در همان یک ساعت اول اتفاق می افتد و دو سوم بیمارانی که زنده می‌مانند، هرگز بهبودی کامل نخواهند یافت و به زندگی عادی بازنمی گردند.

این متخصص قلب و عروق، مرگ ناگهانی قلبی را از دیگر تظاهرات شایع بیماری عروق کرونر عنوان کرد و اظهار داشت: نکته نگران کننده این است که بیش از نیمی از قربانیان مرگ ناگهانی قلبی، هیچ سابقه قبلی از علائم قلبی نداشته‌اند.

وی در ادامه، بیماری های قلبی عروقی را تحمیل کننده هزینه های هنگفت به سیستم های بهداشتی و درمانی کشورها عنوان کرد و در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی پرداخت و آن‌ها را در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد.

او با توضیح ساختار لیپوپروتئین‌ها، کلسترول LDL (کلسترول بد) را عامل اصلی در ایجاد آترواسکلروز و HDL (کلسترول خوب) را دارای نقش محافظتی معرفی کرده و مصرف سیگار را یکی از مخرب‌ترین عوامل عنوان و خاطرنشان کرد: خطر بروز سکته‌های قلبی در افراد سیگاری پنج برابر بیشتر است و ۹۰ درصد افرادی که به علت بیماری قلبی فوت می‌کنند، سیگاری بوده‌اند. علاوه بر آن از دیگر اثرات سیگار، باید به اسپاسم عروق کرونر، کاهش HDL، افزایش LDL و افزایش احتمال تشکیل لخته اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه به پرفشاری خون و دیابت و ارتباط مستقیم بین پرفشاری خون و بروز بیماری‌های قلبی پرداخت و دیابت را نیز به عنوان یک عامل اصلی و مهم برای بروز آترواسکلروز معرفی کردد که مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی را در مبتلایان به شدت افزایش می‌دهد.

وی چاقی به ویژه چاقی شکمی و کم‌تحرکی را از دیگر عوامل پرخطر دانست و با اشاره به یک مطالعه در تهران هشدار داد: هشتاد درصد مردان و هشتاد و پنج درصد زنان تهرانی هیچ‌گونه فعالیت بدنی خارج از محیط کار یا منزل ندارند.

این متخصص قلب و عروق همچنین با تاکید بر این که بیماری های قلبی عروقی، قابــل پیشگیری ترین بیماری غیرواگیر انسان است، خاطرنشان کرد: آترواسکلروز (تصلب شراین) از کودکی شروع می شود و تا چندین دهه ممکن است بدون علامت باشد، بنابراین پیشگیری از همان دوران حائز اهمیت است.

وی راهکارهای پیشگیری را در دو سطح راهبرد جامعه برای افزایش آگاهی عمومی و تغییر سبک زندگی، و راهبرد فردی برای شناسایی افراد پرخطر از طریق غربالگری عنوان کرد.

این فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در ادامه برای پیشگیری از بیماری های قلبی، تأکید کرد: پایه‌ای‌ترین اصل در محافظت از سلامت قلب، اتخاذ یک سبک زندگی پیشگیرانه است. این امر مستلزم پرهیز جدی از مواجهه با دود سیگار، پیروی از یک رژیم غذایی سالم با کاهش مصرف چربی‌ها و نمک، و همچنین گنجاندن حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات تازه در برنامه روزانه است.

وی گفت: علاوه بر این، انجام فعالیت بدنی منظم با شدت متوسط به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در سه روز از هفته، همراه با حفظ وزن در محدوده طبیعی (نمایه توده بدنی بین ۲۱ تا ۲۵) از ارکان اساسی این سبک زندگی به شمار می‌رود.

این متخصص قلب و عروق همچنین پایش منظم شاخص‌های سلامت قلب از قبیل اندازه‌گیری فشار خون حداقل هر دو سال یکبار و همچنین بررسی سطح کلسترول و HDL هر پنج سال یکبار از سن ۲۰ سالگی به بعد را به دلیل آن که امکان تشخیص به موقع عوامل خطر و مدیریت مؤثر آن‌ها فراهم می کند ضروری و از ارکان اصلی حفظ سلامت قلب عنوان کرد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قلب عروق بیماری قلبی فلوشیپ خبر فوری سلامت
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزمون‌ سلامت قلب در خانه
ابداع عروق پیش‌ساخته
نوشیدن مکرر قهوه قلب را به خطر می اندازد
بدن ۳۵ ساله با قلب ۸۰ ساله
چشم‌ها از سکته مغزی خبر می دهند
عوامل کشنده‌ای که قلب شما را نشانه گرفته‌اند!
رابطه عجیب درد فک و گردن با مشکلات قلبی
آنچه برای سلامت "قلب" باید بدانید
محافظت از سلامت قلب با این واکسن
اگر فردی ناگهان بیهوش شد، چه باید کرد؟
دور کمرتان از این عدد بیشتر نباشد
اثرات مرگبار غذای داغ در ظروف پلاستیکی بر قلب
با کلسترول، چربی‌ و قند خون خداحافظی کنید
۵ عدد مرتبط با سلامت قلب
گرفتگی عروق شایع‌ترین علت نارسایی قلب است
لبنیات و سلامت قلب
با ۷ تست ساده سطح سلامتی‌تان را بسنجید
تمدیدمهلت ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی
ضربان قلب طبیعی در حالت استراحت چقدر است؟
تنها عامل آسیب به سلامت قلب چیست؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۱۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۷ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۷ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005aon
tabnak.ir/005aon