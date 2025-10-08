خط و نشان اردوغان برای کُردهای سوریه

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز (چهارشنبه) با هشدار به کُردهای سوریه گفت که اجازه نخواهد داد این کشور بار دیگر به سوی بی‌ثباتی و درگیری داخلی کشیده شود.

به گزارش تابناک به نقل از رسانه‌های ترکیه، اردوغان این سخنان را در مسیر بازگشت از اجلاس سران کشورهای ترک در باکو و در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد.

او از شبه‌نظامیان کُرد در سوریه خواست توافق امضا‌شده با دولت شورشیان را اجرا کنند.اردوغان این سخنان را پس از وقوع درگیری‌هایی در استان حلب سوریه مطرح کرد. در روزهای گذشته، استان حلب در شمال سوریه شاهد درگیری‌های شدید میان شورشیان و شبه‌نظامیان کُرد در محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه بود که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت.

این درگیری در حالی رخ داد که طرفین پس از سال‌ها اختلاف و درگیری، در دهم ماه مارس به توافقی برای کاهش تنش و ادغام در ساختار دولت جدید سوریه دست یافته بودند. رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به توافق ۱۰ مارس گفت: «ما تحولات میدانی را از نزدیک دنبال می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد سوریه به ورطه بی‌ثباتی جدیدی فرو رود.»

اردوغان خواستار آن شد که شبه‌نظامیان کُرد به تعهدات خود پایبند باشند و روند «ادغام با دولت مرکزی» را کامل کنند. او همچنین گفت دولت دمشق در قبال تنش‌های اخیر در حلب «با درایت عمل کرده» و انتظار دارد کُردها نیز به توافق مارس پایبند بماند. وی افزود: «حفظ تمامیت ارضی سوریه برای ما حیاتی است و در این زمینه با دولت دمشق دیدگاه مشترک داریم.»