En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط و نشان اردوغان برای کُردهای سوریه

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز (چهارشنبه) با هشدار به کُردهای سوریه گفت که اجازه نخواهد داد این کشور بار دیگر به سوی بی‌ثباتی و درگیری داخلی کشیده شود.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۶۲
| |
3 بازدید
خط و نشان اردوغان برای کُردهای سوریه

به گزارش تابناک به نقل از رسانه‌های ترکیه، اردوغان این سخنان را در مسیر بازگشت از اجلاس سران کشورهای ترک در باکو و در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد.

او از شبه‌نظامیان کُرد در سوریه خواست توافق امضا‌شده با دولت شورشیان را اجرا کنند.اردوغان این سخنان را پس از وقوع درگیری‌هایی در استان حلب سوریه مطرح کرد. در روزهای گذشته، استان حلب در شمال سوریه شاهد درگیری‌های شدید میان شورشیان و شبه‌نظامیان کُرد در محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه بود که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت.

این درگیری در حالی رخ داد که طرفین پس از سال‌ها اختلاف و درگیری، در دهم ماه مارس به توافقی برای کاهش تنش و ادغام در ساختار دولت جدید سوریه دست یافته بودند. رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به توافق ۱۰ مارس گفت: «ما تحولات میدانی را از نزدیک دنبال می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد سوریه به ورطه بی‌ثباتی جدیدی فرو رود.»

اردوغان خواستار آن شد که شبه‌نظامیان کُرد به تعهدات خود پایبند باشند و روند «ادغام با دولت مرکزی» را کامل کنند. او همچنین گفت دولت دمشق در قبال تنش‌های اخیر در حلب «با درایت عمل کرده» و انتظار دارد کُردها نیز به توافق مارس پایبند بماند. وی افزود: «حفظ تمامیت ارضی سوریه برای ما حیاتی است و در این زمینه با دولت دمشق دیدگاه مشترک داریم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه اردوغان سوریه کردهای سوری الجولانی خبر فوری
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار فرستاده آمریکا با الجولانی + عکس
اینفوگرافیک: اولین انتخابات در سوریه جدید
ورود نظامیان اسرائیلی به یک روستا در سوریه
اولین پارلمان جدید سوریه آغاز به کار می‌کند
عکس: انتخابات جنجالی در سوریه؛ صندوق‌ها برای نمایش یا انتخاب
امضای توافقنامه همکاری نظامی میان دمشق و آنکارا
جزئیات دیدار جولانی با اردوغان در استانبول + عکس
جانبداری کامل اردوغان از کشتارهای شورشیان در سوریه
گفتگوی تلفنی اردوغان و الجولانی در پی حملات رژیم اسرائیل
تصویری جالب از همسر اردوغان و همسر الجولانی
دیدار پشت درهای بسته الجولانی و اردوغان در آنکارا + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005aoc
tabnak.ir/005aoc