فدراسیون فوتبال ژاپن درگیر رسوایی بزرگ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دادستان دادگاه بوبینی در شمال فرانسه اعلام کرد ماساناگا کاگیاما، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ژاپن، به دلیل تماشای فیلم غیر اخلاقی کودکان در طول پرواز دستگیر و به حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم شد. کاگیاما در فرودگاه شارل دوگل بازداشت شد. او برای مسابقات زیر بیست سال قهرمانی جهان راهی شیلی بود.

روزنامه لو پاریزین نوشت مهمانداران هواپیما در طول پرواز متوجه مردی شدند که در حال مشاهده فیلم غیر اخلاقی کودکان در لپ‌تاپش بود. این مرد ۵۸ساله در دادگاه به این کارش اعتراف کرد. او گفت شرمنده است، اما نمی‌دانست که چنین محتوایی در فرانسه غیر قابل قبول است. در نهایت دادگاه این مرد را به جرم واردکردن، نگهداری، ضبط یا ذخیره تصاویر مستهجن از یک خردسال زیر ۱۵ سال به ۱۸ ماه حبس تعلیقی و ۵۰۰۰ یورو جریمه محکوم کرد.

کاگیاما برای ۱۰ سال از کار با کودکان و نوجوانان و حضور در کشور فرانسه منع شد. فدراسیون فوتبال ژاپن نیز اعلام کرد قراردادش را با مدیر فنی‌اش فسخ کرده است.

کاگیاما از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ به عنوان مدافع در لیگ ژاپن فوتبال بازی می‌کرد. او پس از بازنشستگی چندین باشگاه در جی‌لیگ را هدایت کرد. او سال ۲۰۱۷ تیم زیر ۲۰ سال ژاپن را هدایت کرد. ژاپن با هدایت او در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۸ به مقام سوم رسید و به جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۹ راه یافت.