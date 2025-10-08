بسته شدن مسیر تیم‌ ملی در روسیه با پهپادها

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روساویاسیون (سازمان هواپیمایی روسیه) روز ۸ اکتبر اعلام کرد که به دلیل تهدید پهپادها، فضای هوایی ولگوگراد بسته شده است. در حال حاضر فرودگاه این شهر هیچ پروازی را نمیپذیرد و پروازی هم انجام نمیدهد. به همین خاطر هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با تأخیر وارد فرودگاه «استالینگراد» ولگوگراد خواهد شد.
بر اساس اطلاعات تابلو آنلاین فرودگاه بینالمللی ولگوگراد، پرواز J ۹، ۶۵۱۲ شرکت هواپیمایی JET EXECUTIVE INTERNATIONAL CHAR.KG به مدت یک ساعت تأخیر دارد و ساعت ۱۵:۰۴ به جای ساعت ۱۴:۰۰ به مقصد خواهد رسید. این تأخیر ممکن است به دلیل اجرای طرح «کُوور» باشد که شب گذشته در فرودگاه اعمال شده است.
شهروندان ولگوگراد در آستانه برگزاری دیدار فوتبال «روسیه – ایران» در حال تأمین نقدینگی هستند. مردم پیشبینی میکنند به دلیل تجمع هزاران نفر در مرکز شهر، اختلالات اینترنتی ایجاد شود.
این دیدار روز ۱۰ اکتبر ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه «ولگوگراد آرنا» برگزار خواهد شد. در روز مسابقه، قطارهای برقی اضافی برای انتقال تماشاگران راهاندازی میشود و توصیه شده است برنامه حرکت آنها را پیشاپیش ذخیره کنند.
دو ساعت قبل از شروع مسابقه، جشنوارهای برای هواداران در محل ورزشگاه برگزار خواهد شد که گروه موسیقی «براوو»، به اجرا خواهند پرداخت.