پیشنهاد روسیه به ایران برای رزمایش مشترک در خزر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت دفاع روسیه امروز، چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به ایران، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیشنهاد برگزاری رزمایش نظامی در ۲۰۲۶ به منظور «تمرین تضمین امنیت کشتیرانی و تاسیسات اقتصادی دریانوردی» را ارائه داده است.
طبق گزارش ریانووستی، امروز فرماندهان نیروی دریایی روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان در سنپترزبورگ دیدار و گفتوگو کردند. هیات نیروی دریایی روسیه به ریاست دریادار «الکساندز موسییف» فرمانده کل ناوگان دریایی شمال روسیه در این دیدار مشارکت کرد.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه مطرح شد: طرف روس در این دیدار پیشنهاد مشارکت نیروی دریایی کشورهای دریای خزر در یک رزمایش دریایی چندجانبه در سال ۲۰۲۶ را به منظور تمرین تضمین امنیت کشتیرانی و تاسیسات اقتصادی دریانوردی ارائه کرد.
همچنین قرار است این رزمایش همکاری در زمینه عملیاتهای جستوجو و امداد و نجات در دریای خزر را نیز تمرین کند.
موسییف گفت: اصل اساسی که ما آن را سرلوحه کارمان قرار میدهیم فهم دقیق و روشناین است که دریای خزر یک آبراه بسته است که تنها فعالیتهای دریانوردی پنج کشور کرانه ساحلی در آن مجاز است. ما معتقدیم که نیروهای دریایی کشورهای ما دارای صلاحیت، قدرت و منابع لازم برای حل مسائل پیشآمده، همچنین مقابله با تمامی چالشها و تهدیدها بدون مشارکت بازیگران فرامنطقهای در فرایندهای درونخزری هستند.
طرف روس طی این مذاکرات پیشنهاد کرد که که کار گروههای متخصص دریایی برای نهاییسازی و آمادهسازی امضای یک تفاهمنامه همکاری پنججانبه در حوزه دریایی در دریای خزر از سرگرفته شود.