سالهاست که وزارت راه و شهرسازی با آب و تاب از ساخت مسکن‌های حمایتی دفاع کرده و آن را جزء کارنامه افتخاری خود مطرح می‌کند غافل از آنکه متقاضیان دلشان خون است و تمام سرمایه زندگی خود را سالهاست که دراختیار شرکت‌هایی مانند عمران پردیس داده‌اند، اما خبری از تحویل واحد‌ها نیست.

در شرایطی که به تازپی نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس موافقت کرده اند، اما تضاد میان دفاع قاطع وزارت راه و شهرسازی از عملکرد این شرکت و نارضایتی شدید متقاضیان بیشتر از قبل به چشم می خورد که گسست عمیق میان روایت رسمی دولت و واقعیت های میدانی پروژه های مسکن را عیان می کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون عمران درمورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس موافقت کردند که 8 محور این تقاضا عبارتند از : بررسی مدیریت مالی بر پرداخت‌ها، بررسی تحقیق و توزیع منابع مالی، بررسی مدیریت متقاضیان و ثبت نام، بررسی کیفیت ساخت و سازها و نظارت فنی، بررسی فرآیندهای قراردادی و انتخاب پیمانکاران، بررسی شفافیت در واگذاری و فروش اموال، بررسی حاکمیت شرکتی و سلامت اداری، بررسی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و شهری از جمله محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

انتقادات اصلی به عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس که منجر به تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی شد ؛ عمدتا در ارتباط با پروژه‌های مسکن مهر و سایر طرح‌های حمایتی مسکن در پردیس است که اعتراض بسیاری از مردم را دربسیاری از موضوعات ازجمله تاخیر در تکمیل و تحویل واحدها، کفیت پایین ساخت و ساز و کمبود زیرساخت ها و نبود مدیریت مالی و شفافیت درواگذاری و فروش اموال مطرح است .

۱۲ سال سرگردانی صرفا در مرحله تحویل!

پروژه‌هایی مانند مسکن مهر پردیس سالها متقاضیان را به دلیل عدم تکمیل و تحویل به موقع واحدهای مسکونی دچار سرگردانی کرده است ؛ به طوری که برخی از متقاضیان به تابناک گفته اند که بسیاری از این پروژه ها ۱۲ سال است که درمرحله تحویل واحدهای نیمه‌کاره خاک می خورد.

این تنها مشکل متقاضیان با شرکت عمران شهر پردیس نیست بلکه بسیاری از متقاضیان از وضعیت کیفیت ساخت و سازها و نظارت فنی بر پروژه‌ها گلایه شدید دارند ؛ به طوری که برخی واحدها، فاقد امکانات اولیه یا حتی زیرساخت‌های ضروری مانند آسانسورهای نصب نشده، مشکل در انشعابات آب، برق و گاز هستند و یا به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل شهری و خیابان‌ها پاسخگوی نیاز ساکنان نیستند.

از ابهام در مدیریت مالی تا پارتی بازی در تخصیص واحدها

ابهامات در مدیریت مالی، پرداخت‌ها، تحقیق و توزیع منابع مالی پروژه‌ها و همچنین عدم شفافیت در واگذاری و فروش اموال و زمین‌ها و همچنین گلایه از نحوه ثبت نام و حتی تخصیص واحدهای مسکونی از مشکلات دیگر متقاضیان با شرکت عمران پردیس است .

وزارت راه و شهرسازی اما با وجود انتقادات شدید و تصویب تحقیق و تفحص در مجلس همچنان از شرکت زیرمجموعه تابعه خود دفاع کرده و همواره اعلام کرده است که شرکت عمران پردیس برای تکمیل و تحویل پروژه‌ها و حمایت از ساخت مسکن تلاش زیادی کرده است.

اما آنچه مسلم است این است که تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس با رأی قاطع نمایندگان نشان‌دهنده ابهامات جدی و گسترده در عملکرد این شرکت است که حتی حمایت های وزارت راه و شهرسازی هم نتوانسته سرپوشی برآن بگذارد.

به گزارش تابناک، دفاع تمام و کمال وزارت راه و شهرسازی و شعارهای با واقعیت‌های موجود در پروژه‌های پردیس و تجربه عینی متقاضیان همخوانی ندارد؛ این درحالی است که مجلس به دلیل تخلفات و سوءمدیریت‌های احتمالی درخواست تحقیق و تفحص را تصویب کرده و متقاضیان نیز به افزایش قیمت، تأخیر و نقص واحدها معترض بوده که این امر نشان‌دهنده ناکامی این وزارتخانه در نظارت مؤثر بر شرکت تابعه خود و عدم شفافیت در پاسخگویی به انتظارات عمومی است.