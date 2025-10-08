En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کِرک، قبل ترورش منتقد اسرائیل شده بود

پیامک‌های تازه فاش‌شده نشان می‌دهد چارلی کرک از فشار و تهدید برخی حامیان مالی یهودی به‌شدت ناراحت بود و گفته بود که قصد دارد از حمایت خود از اسرائیل کناره‌گیری کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۰۶
| |
690 بازدید

کِرک، قبل ترورش منتقد اسرائیل شده بود

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حدود یک ماه پس از ترور چارلی کرک با شلیک گلوله، پیام‌هایی از او منتشر شده که نظریه مطرح درباره ارتباط احتمالی اسرائیل با این ترور را تقویت می‌کند. افشاگری اخیر توسط فعال و مفسر رسانه‌ای آمریکایی کندیس اوونز انجام شده که تصاویری از چت کرک در یک گروه را منتشر کرده که در آن با عصبانیت می‌گوید اهداکنندگان یهودی به دلیل ارتباطش با مجری آمریکایی تاکر کارلسون، بودجه او را قطع می‌کنند. اندرو کولوت، سخنگوی سازمان ترنینگ پوینت که کرک موسس آن بوده، دیروز در قسمت جدید برنامه «چارلی کرک شو» اصالت این پیام‌ها را تأیید کرد. در این پیامک‌ها، کرک گلایه کرده بود که یکی از حامیان مالی یهودی، سرمایه دو میلیون‌دلاری سالانه را از این سازمان پس گرفته، چون او حاضر نشده بود دعوت از کارلسون برای حضور در یک رویداد را لغو کند. کرک در ادامه گفته بود که «حامیان یهودی همه کلیشه‌ها (درباره خودشان) را تقویت می‌کنند. من نمی‌توانم و نخواهم گذاشت که با زور و فشار با من رفتار شود. چاره‌ای برایم نمانده جز اینکه از آرمان حمایت از اسرائیل کنار بکشم».

کِرک، قبل ترورش منتقد اسرائیل شده بود

اووِنز مدعی شد که اسکرین‌شات‌ها دو روز پیش از ترور چارلی کرک توسط خودش ارسال شده بودند. چند روز پس از قتل کرک، تاکر کارلسن هم در برنامه خود گفت که دو روز پیش از مرگ او، یکی از حامیان بزرگ به‌دلیل امتناع کرک از لغو دعوت از او، حمایت مالی خود را قطع کرده بود. کارلسون پیش‌تر هم فاش کرده بود که کرک بار‌ها دیدگاه‌های منفی خود نسبت به نتانیاهو را ابراز کرده و گفته بود حس می‌کند که نتانیاهو نیرویی بسیار ویرانگر است. به گفته کارلسون، انتقاد‌های کرک از نتانیاهو ناشی از این باور بود که ایالات متحده به نیابت از اسرائیل در جنگ‌ها شرکت می‌کند. مجری پیشین شبکه فاکس نیوز همچنین گفته بود «گروهی کوچک و بسیار سرسخت چارلی کرک را تا روز مرگش آزار می‌دادند».

افشاگری‌های اخیر درباره انتقاد کرک از اسرائیل شوک بزرگی به‌همراه داشته، چرا که این فعال ۳۱ ساله مدت‌ها از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در میان محافظه‌کاران آمریکا به‌شمار می‌رفت و بار‌ها برای شرکت در رویداد‌های مختلف به فلسطین اشغالی سفر کرده بود. سخنگوی سازمان کرک همچنین گفت که اندکی پس از ترور او، این پیام‌ها را در اختیار مقامات دولتی قرار داده تا مطمئن شود «هیچ سرنخی از قلم نیفتاده است».

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرک ترور تام کارلسون حامیان اسرائیل
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترور چارلی کرک؛ جرقه جنگ داخلی آمریکا؟
مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد
تصویری از پدر قاتل کرک که او را به پلیس معرفی کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۸ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ani
tabnak.ir/005ani