کِرک، قبل ترورش منتقد اسرائیل شده بود

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حدود یک ماه پس از ترور چارلی کرک با شلیک گلوله، پیام‌هایی از او منتشر شده که نظریه مطرح درباره ارتباط احتمالی اسرائیل با این ترور را تقویت می‌کند. افشاگری اخیر توسط فعال و مفسر رسانه‌ای آمریکایی کندیس اوونز انجام شده که تصاویری از چت کرک در یک گروه را منتشر کرده که در آن با عصبانیت می‌گوید اهداکنندگان یهودی به دلیل ارتباطش با مجری آمریکایی تاکر کارلسون، بودجه او را قطع می‌کنند. اندرو کولوت، سخنگوی سازمان ترنینگ پوینت که کرک موسس آن بوده، دیروز در قسمت جدید برنامه «چارلی کرک شو» اصالت این پیام‌ها را تأیید کرد. در این پیامک‌ها، کرک گلایه کرده بود که یکی از حامیان مالی یهودی، سرمایه دو میلیون‌دلاری سالانه را از این سازمان پس گرفته، چون او حاضر نشده بود دعوت از کارلسون برای حضور در یک رویداد را لغو کند. کرک در ادامه گفته بود که «حامیان یهودی همه کلیشه‌ها (درباره خودشان) را تقویت می‌کنند. من نمی‌توانم و نخواهم گذاشت که با زور و فشار با من رفتار شود. چاره‌ای برایم نمانده جز اینکه از آرمان حمایت از اسرائیل کنار بکشم».

اووِنز مدعی شد که اسکرین‌شات‌ها دو روز پیش از ترور چارلی کرک توسط خودش ارسال شده بودند. چند روز پس از قتل کرک، تاکر کارلسن هم در برنامه خود گفت که دو روز پیش از مرگ او، یکی از حامیان بزرگ به‌دلیل امتناع کرک از لغو دعوت از او، حمایت مالی خود را قطع کرده بود. کارلسون پیش‌تر هم فاش کرده بود که کرک بار‌ها دیدگاه‌های منفی خود نسبت به نتانیاهو را ابراز کرده و گفته بود حس می‌کند که نتانیاهو نیرویی بسیار ویرانگر است. به گفته کارلسون، انتقاد‌های کرک از نتانیاهو ناشی از این باور بود که ایالات متحده به نیابت از اسرائیل در جنگ‌ها شرکت می‌کند. مجری پیشین شبکه فاکس نیوز همچنین گفته بود «گروهی کوچک و بسیار سرسخت چارلی کرک را تا روز مرگش آزار می‌دادند».

افشاگری‌های اخیر درباره انتقاد کرک از اسرائیل شوک بزرگی به‌همراه داشته، چرا که این فعال ۳۱ ساله مدت‌ها از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در میان محافظه‌کاران آمریکا به‌شمار می‌رفت و بار‌ها برای شرکت در رویداد‌های مختلف به فلسطین اشغالی سفر کرده بود. سخنگوی سازمان کرک همچنین گفت که اندکی پس از ترور او، این پیام‌ها را در اختیار مقامات دولتی قرار داده تا مطمئن شود «هیچ سرنخی از قلم نیفتاده است».