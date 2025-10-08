فرمانداری کالیفرنیا: افسار ترامپ در دست یهودیان!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، حساب رسمی فرماندار کالیفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در پستی کنایهدار کاریکاتوری را منتشر کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مانند سگ خانگی یک یهودی تصویر کرده و بند کروات او را مانند قلاده به دست آنصاحب یهودی داده است.
اینپستهای جسورانه در حالی که ترامپ اینروزها مشغول تاخت و تاز در عرصه بینالملل و بهویژه حوزه رسانه است و مدعی تصاحب جایزه صلح نوبل است، نشان از رویکرد انتقادی جدید و مبارزات اجتماعی در آمریکا دارد.
در اینتصویر صاحب ترامپ با خنده به او میگوید: «وقت پیادهروی روزانه است!» که اینجمله عموما توسط افرادی که سگ خانگی دارند و باید به طور مرتب و روزانه سگ را به گردش و پیادهروی ببرند، بیان میشود.