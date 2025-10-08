\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u062d\u0645\u06cc\u062f\u06cc (\u0632\u0627\u062f\u0647\u0654 \u06f8 \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f6) \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0648 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u0654 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0646\u062f (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f2) \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647\u200c\u0634\u062f \u0648 \u0645\u062f\u062a\u06cc \u0628\u0639\u062f \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0641\u0627\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0631\u060c \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f3) \u0648 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u0654 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f7) \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n