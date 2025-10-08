قیمت سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر

سکه امامی همانند طلا با در پیش گرفتن روند افزایشی دو میلیون و 990 هزار تومان گران شد و به 118 میلیون و 150 هزار تومان رسید.
دلار توافقی امروز چهارشنبه 16 مهر در مرکز مبادله ارز و طلا 72 هزار و 496 تومان فروخته میشود که نسبت به روز گذشته 107 تومان بیشتر فروخته میشود.
یورو توافقی با نرخ 84 هزار و 633 تومان معامله میشود. قیمت یورو توافقی امروز 344 تومان ریزش داشته است.
|انواع ارز توافقی
|15 مهر ۱۴۰۴
|16 مهر ۱۴۰۴
|دلار توافقی
|
72 هزار و 389 تومان
|
72 هزار و 796 تومان
|
یورو توافقی
|
۸۴ هزار و 977 تومان
|۸۴ هزار و 633 تومان
قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 16 مهر گرمی 11 میلیون و 352 هزار تومان است. هر گرم طلا 18 عیار نسبت به روز گذشته 420 هزار تومان گران شده است. سکه در تداوم روند صعودی خود در بازار، امروز وارد کانال 118 میلیون تومان شد. سکه امامی در معاملات امروز دو میلیون و 990 هزار تومان گران شد و اکنون 118 میلیون و 150 هزار تومان فروخته میشود.
نیمسکه و ربعسکه هر دو افزایش میلیونی را تجربه کردند. قیمت نیمسکه یک میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت و به 62 میلیون و 560 هزار تومان رسید. ربعسکه نیز به همین میزان افزایش قیمت را تجربه کرد و اکنون 35 میلیون و 560 هزار تومان فروخته میشود.
سکه گرمی از روند صعودی جا نماند و 300 هزار تومان گران شد.
|
طلا و سکه
|15 مهر ۱۴۰۴
|16 مهر ۱۴۰۴
|
هر گرم طلا ۱۸ عیار
|
10 میلیون و 932 هزار تومان
|
11 میلیون و 352 هزار تومان
|
سکه امامی
|
115 میلیون و 160 هزار تومان
|
118 میلیون و 150 هزار تومان
|
نیم سکه
|
60 میلیون و 960 هزار تومان
|
62 میلیون و 560 هزار تومان
|
ربع سکه
|
33 میلیون و 960 هزار تومان
|
35 میلیون و 560 هزار تومان
|
سکه گرمی
|
17میلیون و 30 هزار تومان
|
17 میلیون و 330 هزار تومان