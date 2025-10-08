قیمت سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر

قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 16 مهر گرمی 11 میلیون و 352 هزار تومان است. هر گرم طلا 18 عیار نسبت به روز گذشته 420 هزار تومان گران شده است. سکه در تداوم روند صعودی خود در بازار، امروز وارد کانال 118 میلیون تومان شد. سکه امامی در معاملات امروز دو میلیون و 990 هزار تومان گران شد و اکنون 118 میلیون و 150 هزار تومان فروخته می‌شود.

نیم‌سکه و ربع‌سکه هر دو افزایش میلیونی را تجربه کردند. قیمت نیم‌سکه یک میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت و به 62 میلیون و 560 هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز به همین میزان افزایش قیمت را تجربه کرد و اکنون 35 میلیون و 560 هزار تومان فروخته می‌شود.

سکه گرمی از روند صعودی جا نماند و 300 هزار تومان گران شد.