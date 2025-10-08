En
قیمت سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر

سکه امامی در بازار امروز نزدیک به سه میلیون تومان گران شn.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۷
2088 بازدید
۱
قیمت سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر

سکه امامی همانند طلا با در پیش گرفتن روند افزایشی دو میلیون و 990 هزار تومان  گران شد و  به 118 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

قیمت ارز توافقی امروز

دلار توافقی امروز چهارشنبه 16 مهر در مرکز مبادله ارز و طلا 72 هزار و 496 تومان فروخته می‌شود که  نسبت به روز گذشته 107 تومان بیشتر فروخته می‌شود. 

یورو توافقی با نرخ 84 هزار و 633 تومان معامله می‌شود. قیمت یورو توافقی  امروز  344 تومان ریزش داشته است.

ارز توافقی امروز چهارشنبه  16 مهر ۱۴۰۴
انواع ارز توافقی 15  مهر ۱۴۰۴ 16 مهر ۱۴۰۴
دلار توافقی

72 هزار و  389 تومان

72 هزار و 796 تومان

یورو توافقی

۸۴ هزار و 977 تومان

 ۸۴ هزار و 633 تومان

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه

قیمت طلا  18 عیار امروز چهارشنبه 16 مهر گرمی 11 میلیون و 352 هزار تومان است. هر گرم طلا 18 عیار نسبت به روز گذشته 420 هزار تومان  گران شده است.  سکه در تداوم روند صعودی خود در بازار، امروز وارد کانال 118 میلیون تومان شد. سکه امامی در معاملات امروز دو میلیون و 990 هزار تومان گران شد و اکنون 118 میلیون و 150 هزار تومان فروخته می‌شود.

نیم‌سکه و ربع‌سکه هر دو افزایش  میلیونی را  تجربه کردند. قیمت نیم‌سکه یک میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت و به 62 میلیون و 560 هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز به همین میزان افزایش قیمت را تجربه کرد و  اکنون 35 میلیون و 560 هزار تومان  فروخته می‌شود.

سکه گرمی از روند صعودی جا نماند و 300 هزار تومان گران شد.

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 16 مهر ۱۴۰۴

طلا و سکه

 15 مهر ۱۴۰۴ 16 مهر ۱۴۰۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار

10 میلیون و 932 هزار تومان

11 میلیون و 352 هزار تومان

سکه امامی

115 میلیون و 160 هزار تومان

118 میلیون و 150 هزار تومان

نیم سکه

60 میلیون و 960 هزار تومان

62 میلیون و 560 هزار تومان

ربع سکه

33 میلیون و  960 هزار تومان

35 میلیون و 560 هزار تومان

سکه گرمی

17میلیون و 30 هزار تومان

17 میلیون و 330 هزار تومان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
مملکت تعطیل این چه اوضاعیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
