En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیت‌کوین از قله ۱۲۶ هزار پایین آمد

بیتکوین پس از صعود به بالای ۱۲۶ هزار دلار در دوشنبه هفته جاری، در معاملات روز چهارشنبه، در سطح ۱۲۲ هزار دلار ایستاد.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۹۲
| |
193 بازدید
|
۱
بیت‌کوین از قله ۱۲۶ هزار پایین آمد

شدت گرفتن سودگیری و تقویت ارزش دلار آمریکا، مانع صعود بیت‌کوین شد و بزرگترین رمزارز جهان، روز چهارشنبه، ابتدا تا سطح ۱۲۱ هزار و ۴۴۹ دلار عقب نشینی کرد و در زمان نگارش این خبر، با ۱.۰۹ درصد افزایش، ۱۲۲ هزار و ۸۰۷ دلار و ۳۸ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شاخص ترس و طمع رمزارز سی ام سی، در عدد ۵۵ (محدوده خنثی) ایستاد، در حالیکه روز گذشته در عدد ۶۶ (محدوده طمع) قرار داشت.

نفوذ بیت‌کوین در بازار رمزارزها، ۵۸.۳ درصد، اتریوم، ۱۲.۹ درصد و سایر رمزارزها، ۲۸.۸ درصد است.

صعود بیت‌کوین در اولین روزهای هفته، تحت‌تاثیر خوش‌بینی به استمرار ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس اتفاق افتاد. این رمزارز، روز دوشنبه، تحت تاثیر جریان ورود قوی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین و قراردادهایی که روی ضعف دلار در مدت تعطیلی دولت آمریکا شرط بسته بودند، به رکورد ۱۲۶ هزار و ۱۸۶ دلار صعود کرده بود.

اما شاخص دلار آمریکا، روز سه‌شنبه که سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال، به دنبال دارایی امن بودند، به بالاترین حد در سه هفته اخیر صعود کرد و  بازده اوراق خزانه هم بالا ماند. تعطیلی دولت آمریکا که وارد دومین هفته خود شده، انتشار آمار را مختل کرده و دورنمای سیاست فدرال رزرو را پیچیده کرده است.

افت سهام رمزارز در دنباله‌روی از بیت‌کوین

سهام مرتبط با رمزارز با عقب نشینی بیت‌کوین در معاملات سه‌شنبه نزول کردند. سهام شرکت «استراتژی»، حدود هفت درصد و سهام «کوین بیس گلوبال»، چهار درصد ریزش کرد.

شرکت‌های استخراج بیت‌کوین هم از این روند در امان نماندند و سهام «ماراتون دیجیتال»، چهار درصد و «رایوت پلتفرمز»، سه درصد افت کرد.

کاهش دسته جمعی آلت‌کوین‌ها

اکثر آلت‌کوین‌ها در بحبوحه ریسک‌گریزی گسترده در بازار، روز چهارشنبه به روند نزولی ادامه دادند.

اتریوم که دومین رمزارز بزرگ جهان است، با ۴.۸ درصد کاهش، به ۴۴۴۲ دلار و ۸۵ سنت رسید.

ریپل (ایکس آر پی) که سومین رمزارز بزرگ جهان است، با چهار درصد کاهش، ۲.۸۵ دلار بود.

سولانا، پنج درصد، کاردانو، ۵.۲ درصد و پولی‌گان، ۳.۶ درصد کاهش داشتند.

بر اساس گزارش اینوستینگ، در میان توکن‌ها، دوج‌کوین ۶ درصد کاهش یافت.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار رمزارز بیت کوین ارز دیجیتال اتریوم خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراقب بیت کوین ۲۰ هزار دلاری و اتریوم هزار دلار باشید
یکه تازی اتریوم در بازار
قیمت ده ارز دیجیتال برتر ۲ مرداد ۱۴۰۰
تبلیغات رمزارزها ممنوع شد
مسیر رمز ارزها در این هفته صعودی است یا نزولی؟
ریزش دوباره در بازار رمزارز‌ها ۱۸ مرداد
قیمت ۱۰ رمزارز بزرگ امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰
ارزش ارزهای دیجیتال امروز ۲۱ شهریور
ثبت رکوردی جدید از بیت‌کوین
بیت کوین ریخت
قیمت ارز‌های دیجیتال ۲۰ شهریور
علت سقوط ارز دیجیتال امروز چه بود؟ + نقشه بازار
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
آیا اصلاح قیمت بیت کوین به پایان رسید؟
سقوط قیمت اتریوم/ تحلیلگران چه می‌گویند؟
آخرین وضعیت بازار رمزارزها؛ اتریوم چند دلار شد؟
تابلو ارز دیجیتال امروز ۳ خرداد ۱۴۰۰
بیت کوین کانال ۴۰ هزار دلاری را از دست داد
بیت کوین امروز چند قیمت خورد؟
سقوط سنگین ارزش بیت کوین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
خوبه یا بده؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۱ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005anU
tabnak.ir/005anU