شدت گرفتن سودگیری و تقویت ارزش دلار آمریکا، مانع صعود بیتکوین شد و بزرگترین رمزارز جهان، روز چهارشنبه، ابتدا تا سطح ۱۲۱ هزار و ۴۴۹ دلار عقب نشینی کرد و در زمان نگارش این خبر، با ۱.۰۹ درصد افزایش، ۱۲۲ هزار و ۸۰۷ دلار و ۳۸ سنت معامله شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شاخص ترس و طمع رمزارز سی ام سی، در عدد ۵۵ (محدوده خنثی) ایستاد، در حالیکه روز گذشته در عدد ۶۶ (محدوده طمع) قرار داشت.
نفوذ بیتکوین در بازار رمزارزها، ۵۸.۳ درصد، اتریوم، ۱۲.۹ درصد و سایر رمزارزها، ۲۸.۸ درصد است.
صعود بیتکوین در اولین روزهای هفته، تحتتاثیر خوشبینی به استمرار ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس اتفاق افتاد. این رمزارز، روز دوشنبه، تحت تاثیر جریان ورود قوی به صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین و قراردادهایی که روی ضعف دلار در مدت تعطیلی دولت آمریکا شرط بسته بودند، به رکورد ۱۲۶ هزار و ۱۸۶ دلار صعود کرده بود.
اما شاخص دلار آمریکا، روز سهشنبه که سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانیها نسبت به طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال، به دنبال دارایی امن بودند، به بالاترین حد در سه هفته اخیر صعود کرد و بازده اوراق خزانه هم بالا ماند. تعطیلی دولت آمریکا که وارد دومین هفته خود شده، انتشار آمار را مختل کرده و دورنمای سیاست فدرال رزرو را پیچیده کرده است.
افت سهام رمزارز در دنبالهروی از بیتکوین
سهام مرتبط با رمزارز با عقب نشینی بیتکوین در معاملات سهشنبه نزول کردند. سهام شرکت «استراتژی»، حدود هفت درصد و سهام «کوین بیس گلوبال»، چهار درصد ریزش کرد.
شرکتهای استخراج بیتکوین هم از این روند در امان نماندند و سهام «ماراتون دیجیتال»، چهار درصد و «رایوت پلتفرمز»، سه درصد افت کرد.
کاهش دسته جمعی آلتکوینها
اکثر آلتکوینها در بحبوحه ریسکگریزی گسترده در بازار، روز چهارشنبه به روند نزولی ادامه دادند.
اتریوم که دومین رمزارز بزرگ جهان است، با ۴.۸ درصد کاهش، به ۴۴۴۲ دلار و ۸۵ سنت رسید.
ریپل (ایکس آر پی) که سومین رمزارز بزرگ جهان است، با چهار درصد کاهش، ۲.۸۵ دلار بود.
سولانا، پنج درصد، کاردانو، ۵.۲ درصد و پولیگان، ۳.۶ درصد کاهش داشتند.
بر اساس گزارش اینوستینگ، در میان توکنها، دوجکوین ۶ درصد کاهش یافت.