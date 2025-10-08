En
در رد ادعای روزنامه کویتی؛

عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشتم

وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست هیات دولت در واکنش به گزارش الجریده کویت مبنی بر تماس وی با استیو ویتکاف اعلام کرد که هیچ تماسی در این زمینه نداشته است.
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشتم

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: تماسی با ویتکاف نداشتم،گمانه زنی روزنامه الجریده کویت اشتباه است و تکذیب می کنم. هیچ تماسی نبوده است.

گفتنی است؛ این روزنامه در خبری مدعی شده بود که ویتکاف در تماس با عراقچی، خواستار حمایت ایران از طرح ترامپ برای صلح در غزه شده است.

روزنامه «الجریده» به نقل از منبعی آگاه در وزارت خارجه ایران آورده بود که در روز‌های اخیر تماس‌هایی میان عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا در منطقه، انجام شده است.

به نوشته این روزنامه این تماس‌ها درباره ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور بر سر پرونده هسته‌ای ایران بوده است؛ مذاکراتی که پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل به ایران در ماه ژوئن گذشته متوقف شد—حمله‌ای که به آغاز جنگی انجامید که اکنون با عنوان «جنگ دوازده‌روزه» شناخته می‌شود و در آن ایالات متحده نیز با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و در نهایت، آتش‌بسی شکننده برقرار شد.
 
در ادامه این مطلب آمده بود: به گفته این منبع، آخرین تماس میان دو طرف شنبه‌شب گذشته برقرار شد و در آن، دو طرف بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره توافق کردند. وی افزود که بر اساس فضای این گفت‌و‌گو، احتمال دارد چند نشست محرمانه میان تهران و واشنگتن در عمان یا قطر طی هفته آینده برگزار شود تا پیش از آغاز رسمی مذاکرات، درباره هماهنگی‌های لازم گفت‌و‌گو شود.
 
به گفته منبع یادشده، پیش از تماس روز شنبه، ویتکاف ابتکار عمل را در دست گرفت و با عراقچی تماس گرفت و از ایران خواست از طرح رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه حمایت کند — طرحی که دو طرف درگیر، یعنی اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس، با آن موافقت اولیه کرده‌اند و واکنش مثبت گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برانگیخته است.
 
منبع افزوده بود: عراقچی در پاسخ، حمایت ایران از موضع دفتر سیاسی حماس و از هر طرحی را که به توقف خون‌ریزی در غزه منجر شود، اعلام کرد. با این حال، ویتکاف از عراقچی خواست اعلام رسمی حمایت از این طرح نه‌تنها از سوی ایران، بلکه از سوی برخی متحدانش — به‌ویژه حزب‌الله لبنان — صورت گیرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
خسته نباشی.
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
1
پاسخ
نداشتم یعنی داشتم بعدا خلافش ثابت میشه مثل انکارهای قبلی مخصوصا ظریف
